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Yerel Ordu'da ev yangın! Daire kullanılamaz hale geldi
Yerel

Ordu'da ev yangın! Daire kullanılamaz hale geldi

Ordu’nun Ünye ilçesinde 4 katlı bir apartmanın giriş katında meydana gelen yangında evin eşyaları alevlere teslim olurken, daire ise kullanılamaz hale geldi.

Yeniakit Publisher
2022-10-12 07:26:00 -
Ordu'da ev yangın! Daire kullanılamaz hale geldi

Yangın Saraçlı Mahallesi Yurt 1. Sokak üzerinde bulunan 4 katlı binanın giriş katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre dairede kimsenin olmadığı sırada evden dumanlar çıkmaya başladı. Bu sırada yangını fark eden çevredeki komşular itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Amirliğine bağlı ekipler, daire içerisine girerek yangına müdahale etti. Dumanların kapladığı dairede yangın kısa sürede söndürülürken, birçok eşya ise kullanılamaz hale geldi.

Yangın sonrası daire içinde soğutma çalışması yapılırken, ekipler yeniden yangının çıkmasına karşı battaniye ve yatakları dışarı çıkardı.

Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

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