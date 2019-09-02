Ordu’da dev operasyon

Ordu’nun Ünye ilçesinde düzenlenen operasyonda çok sayıdaki kişi gözaltına alındı.

Ordu İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri sabah saatlerinde ilçenin bir çok noktasına operasyon gerçekleştirdi. Teknik ve fiziki takiplerle belirlenen şüphelilere düzenlenen sabah operasyonunda bazı iş adamlarının da aralarında bulunduğu yaklaşık 40 kişi gözaltına alındı.

Uzun zamandır takip edilen şüphelilerin iş yerlerine yapılan baskında çok sayıda dokümana el konulurken, operasyona narkotik ekiplerinin yanı sıra özel harekat timleri de destek verdi. Yapılan aramalarda göz altına alınan yaklaşık 40 kişi Ordu’ya sevk edilirken, titizlikle yürütülen operasyonun genişleyeceği öğrenildi.