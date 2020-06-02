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Aktüel

Ordu'da deniz kenarında kaçak yapılan yüksek binalar tamamen yıkıldı

Yeniakit Publisher
2020-06-02 13:07:29 -
Ordu'da deniz kenarında kaçak yapılan yüksek binalar tamamen yıkıldı

ORDU (AA) - Ordu'nun Altınordu ilçesinde, deniz kenarında Kıyı Kanunu'na aykırı yapılmış çok katlı yüksek binaların yıkımı tamamlandı.

İlçeye bağlı Güzelyalı Mahallesi'nde, Ordu Büyükşehir Belediyesi ekiplerince, 17'şer kat ve 3 blok olarak planlanan inşaat halindeki binaların yıkımı için başlatılan çalışmalar sona erdi.

İş makineleriyle 3,5 ay süren çalışmaların ardından binaların tamamı yıkıldı.

Binalardan geriye kalan moloz yığınlarının kaldırılması çalışmalarına bir süre sonra başlanacağı belirtildi.

Öte yandan, zabıta ve polis ekiplerinin bölgedeki nöbeti devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Kıyı Kanunu'na aykırı olduğu gerekçesiyle Ordu İdare Mahkemesi'nin verdiği yıkım kararı üzerine 3, 10 ve 12'nci katları tamamlanan binaların yıkımı için 11 Şubat'ta çalışma başlatmıştı.



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