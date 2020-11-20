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Aktüel Ordu'da çöpten elektrik üretimine başlandı
Aktüel

Ordu'da çöpten elektrik üretimine başlandı

Yeniakit Publisher
2020-11-20 14:22:16 -
Ordu'da çöpten elektrik üretimine başlandı

ORDU (AA) - Ordu'nun Çaybaşı ilçesindeki Katı Atık Düzenli Depolama ve Enerji Üretim Tesisi'nde depolanan çöplerden elektrik enerjisi üretimine başlandı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, çöp depolama tesisinde her gün ortalama 260 ton atık depolanıyor.

Tesiste metan gazının elektrik enerjisine dönüştürülmesiyle başlangıçta 7 bin hanenin günlük elektrik ihtiyacı karşılanırken, konut sayısının zaman içinde yaklaşık 30 bine ulaşması hedefleniyor.

Katı Atık Düzenli Depolama ve Enerji Üretim Tesisi'nde incelemelerde bulunan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Coşkun Alp, çöpü ekonomik bir kazanç haline dönüştüreceklerini belirtti.

Alp, tesiste elektrik üretmeye başladıklarını dile getirerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Burada hem ilimizin hem de belediyemizin enerjisine katkı sağlayacak enerji üretimini sağladık. Tesisimizde üretilen enerji çevreyle uyumlu, doğa dostu bir enerjidir. Çünkü burada herhangi bir sera gazı salımı olmadan, sıfır karbonmonoksit çıkışıyla gazı tamamen yakabilen bir tesisimiz bulunuyor. Burada tam kapasiteyle üretim sağlanmış olacak. Biz Büyükşehir Belediyesi olarak sadece atığı toplamakla değil, onu enerji haline de dönüştürmeyi kendimize görev edindik. Atığı Ordu'da ekonomik bir kazanç haline dönüştürüyoruz."

Çaybaşı Belediye Başkanı Hüseyin Semiz de sıkı bir çalışma ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'in takipleriyle burada güzel bir işi gerçekleştirdiklerini vurgulayarak, "Buradaki enerji üretimi hakikaten ülkemizin ve şehrimizin ekonomisine ciddi katkı sağlamış olacak. İlçemizdeki enerji üretimi tesisimizde yüzde 1 oranında bile doğaya zararlı bir salım bulunmuyor ve arıtma sistemleri tam anlamıyla faaliyette." dedi.

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