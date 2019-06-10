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Ordu’da balık çok ama talep yok

Ordu’da, onlarca çeşit balık tezgahları süslerken, balıkçılar talebin düşük olduğunu söyledi.

10 Haziran 2019 Pazartesi 16:40
Ordu’da balık çok ama talep yok

Ordu’da, onlarca çeşit balık tezgahları süslerken, balıkçılar talebin düşük olduğunu söyledi.


Ramazan ayının da geride kalmasıyla birlikte Ordulu balıkçıların tezgahları daha da şenlendi. 15 Nisan tarihinde başlayan av yasağı nedeniyle az şekilde avlanan balık, fiyatları bir nebze yükseltti. Talebin az olması ise fiyatlarda düşüş yaşanmasına neden oldu. Balıkçılar, havaların bu şekilde devam etmesiyle birlikte fiyatlarda yeniden düşüş yaşanabileceğini belirterek, insanların kırmızı et ve tavuk ürünleri kadar balık tüketmediğini belirtti.


Yaz aylarında olunmasına rağmen tezgahlardaki bolluğun devam ettiğini belirten Ordulu balıkçılardan Aydın Ceylan, insanların sadece kışın değil, bu mevsimde de balık tüketebileceğini söyledi. Belirli balık türlerinin günlük olarak avlanıldığına dikkat çeken Ceylan, “Şu anda karagöz balığı 30, istavrit ve iskorpit 15, levrek ile alabalık 25, çupra ve somon 30, barbun 20 liradan satılıyor. Şu anda fiyatlar düşük ama talep oldukça az. Vatandaşlarımız bol bol balık yesin” dedi.

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Haber Tarihi: 10 Haziran 2019 Pazartesi 16:40
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