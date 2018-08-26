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Ordu’da 7 yaşındaki çocuk derede boğuldu

Ordu’nun Çatalpınar ilçesinde serinlemek için dereye giren 7 yaşındaki Cemal Özkelle, akıntıya kapılarak boğuldu.

26 Ağustos 2018 Pazar 09:46
Ordu’da 7 yaşındaki çocuk derede boğuldu

İlçeye bağlı Kuşkayası mevkiinde yakınlarıyla serinlemek için dereye giren Cemal Özkelle, akıntıya kapılarak biranda gözden kayboldu.

Yakınlarının haber vermesi üzerine sağlık ekipleri ve kurtarma ekipleri olay yerine sevk edildi.

Kurtarma ekiplerinin yaklaşık bir buçuk saat süren aramasının ardından çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.

Savcının incelemesinin ardından cenaze, Fatsa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

olayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber Tarihi: 26 Ağustos 2018 Pazar 09:46
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