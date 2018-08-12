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Ordu'da 18 ev tahliye edildi!

Ordu'nun Çaybaşı ilçesinde şiddetli yağışın ardından 18 ev tedbir amacıyla tahliye edildi.

12 Ağustos 2018 Pazar 11:16
Ordu'da 18 ev tahliye edildi!

Ordu'da Çaybaşı Belediye Başkanı İsmet Yanık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gece şiddetli yağışın ilçede etkili olduğunu söyledi. Yağışın etkili olmaya başlamasıyla heyelan riskinin bulunduğu bazı mahallelerdeki 18 evin tedbir amaçlı tahliye edildiğini aktaran Yanık, evlerde bulunan 77 kişinin yurtlara yerleştirildiğini kaydetti.

Yanık, ilçede yağmurun şiddetini azaltmasıyla vatandaşların yeniden evlerine gönderileceğini ifade etti.

Öte yandan şiddetli yağış nedeniyle İkizce ilçesinde de bazı mahallelerde heyelan meydana geldi. Belediye ekipleri, heyelan nedeniyle kapanan yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Haber Tarihi: 12 Ağustos 2018 Pazar 11:16
  1. Ordu
  2. sağanak yağmur
  3. Şiddetli yağış
  4. sel felaketi
  5. evler tahliye edildi

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