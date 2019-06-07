Ordu Valisi'nden CHP'nin adayına dava!

Taha Emre ÖZDEMİR / yeniakit.com.tr

Ordu-Giresun Havalimanı'ndan İstanbul'a dönerken devlet ricalinde bulunmadıkları halde VIP salonunu kullanmak isteyen CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu ve beraberindekiler, polise mukavemette bulunarak hakaretler yağdırdılar. CHP'nin adayı İmamoğlu'nun, kendisine refakat eden polislere hitaben 'Bu Vali tam bir it.' şeklinde hakaret ettiği ortaya çıktı.

CHP'li Torun'dan 'Tayyip'in uşakları...' hakareti!

Öte yandan İmamoğlu'nun yanında bulunan 14 kişiden dokunulmazlıkları olan milletvekilleri hariç diğerlerinin dedektörden aranmak sureti ile geçmesi gerekirken, kafile buna da itiraz edince yine arbede yaşandı. Bu arbede esnasında da CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun'un, polis memurlarına, 'Tayyip'in uşakları bunlar. Haysiyetsizler, şerefsizler...' diyerek hakaret ettiği ortaya çıktı.

'Küfür ve hakaret kabul edilemez'

Yaşananlara ilişkin Twitter hesabından açıklama yapan Ordu Valisi Seddar Yavuz, "Valiliğimizin, VIP kullanımı ile ilgili hukuka uygun olarak almış olduğu karar, demokratik bir hak olarak eleştirilebilir." diyerek, küfür ve hakaretlere olan tepkisini şöyle dile getirdi:

"Ancak, küfür ve hakaret ederek kişilik haklarına saldırıda bulunulması, asla kabul edilemez ve hukuki sonuçları olan bir davranıştır."