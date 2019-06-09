Ordu Valisi Yavuz'dan hakaret edenlere insanlık dersi!

Taha Emre Özdemir yeniakit.com.tr

CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu ile CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun'un hakaretlerine maruz kalan Ordu Valisi Seddar Yavuz, twitter hesabından yaptığı paylaşımla kendisine hakaret edenlere insanlık dersi verdi. Vali Yavuz, paylaştığı mesajında 82 milyon Türk Milleti'nin kardeşliğine vurgu yaptı.

'82 milyon kardeştir'

"82 milyon vatan evladının kardeş olduğuna inanıyor ve aziz vatanımızdan başka ikinci adresimiz olmadığını da biliyoruz." diyen Vali Yavuz, "Aziz milletimizin kıymetli evlatları; muhatabı ve konusu ne olursa olsun, birbirinize lütfen küfür ve hakaret etmeyiniz." çağrısında bulundu.

Vali Yavuz, İmamoğlu ile Torun'un hakaretlerine maruz kalmıştı

Ordu-Giresun Havalimanı'ndan İstanbul'a dönerken devlet ricalinde bulunmadıkları halde VIP salonunu kullanmak isteyen CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu ile CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun, polise mukavemette bulunarak, Ordu Valisi Seddar Yavuz ile emniyet güçlerine hakaret etmişler ve bu tavırları kamuoyunun yoğun tepkisine sebep olmuştu.