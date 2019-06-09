Ordu Valisi: PKK ve FETÖ’nün uzantılarının bedduası bizim için şeref madalyasıdır

Mehmet Özmen Ankara

Ordu Valisi Seddar Yavuz, Ordu Altaş TV Haber Müdürü Gökhan Gül’ün canlı yayın konuğu oldu. Gül’ün gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan Ordu Valisi Seddar Yavuz, PKK ve FETÖ’nün siyasi uzantılarına yönelik sert mesajlar verdi.

“Bayrağımıza göz dikenlerin, vatanımızı bölmeye çalışanların ellerini kollarını kırarız”

“Vatana millete bir Seddar Yavuz değil, bin Seddar Yavuz feda olsun!” diyen Ordu Valisi Seddar Yavuz, “Biz bu yola ilk kez çıkmış değiliz. Biz vatan uğruna bayrak uğruna ölmeyi şeref biliriz. Bayrağımıza göz dikenlerin, vatanımızı bölmeye çalışanların ellerini kollarını bugün de yarın da kırarız.” açıklamasında bulundu.

“Vatanı bölmek isteyen kim varsa 82 milyon olarak karşısındayız”

Ordu Valisi Seddar Yavuz, Ordu Altaş TV’de şöyle konuştu:

“Karadenizdeyiz, burada yapmak istedikleri hiçbir faaliyete izin vermem, Karadenizlide izin vermez, biz dün ve bugün ne yaptığı belli olan, yarın duruşu belli olan toplumuz. Vatanı bölmek isteyen her kim varsa 82 milyon vatan evladı olarak karşısındayız.”

“PKK ve FETÖ’nün siyasi uzantılarının bedduası bizim için şeref ve onur madalyasıdır”

Terör örgütleri PKK ve FETÖ’nün siyasi uzantılarına tepki gösteren Ordu Valisi Seddar Yavuz, “Vatanı bölmeyi değil, vatanı güçlendirmeyi hedefliyoruz. Daha büyük bir Türkiye’de yaşamak istiyoruz, o bölgede kökünü kazıdık ve tertemiz bir Muş’u da benden sonra gelen kardeşime teslim ettim. O yüzden terör örgütünün PKK’nın, FETÖ’nün ve onun siyasi uzantılarının bize bedduası bizim için şeref ve onur madalyasıdır.” şeklinde konuştu.

“Ezan-ı Muhammedi’ye okunduğu zaman da tüyleri diken diken olan kim varsa, biz onların kulu kölesi oluruz”

2015 yılında Muş Valisi olarak görev yaptığı dönemde “PKK’yı bölgede bitiren isim” olarak bilinen Ordu Valisi Seddar Yavuz, sözlerini şöyle sürdürdü:

“İşte şu vali gibi olsan dua ederiz diyorsa bunu valinin bin defa düşünmesi gerekir. Ama biz vatan hainlerinin duasına ihtiyacı olan insanlar değiliz. Aziz Türk milletinin duasına talibiz. Ay yıldız al bayrak ortak değerimizdir. Etnik kökeni ne olursa olsun, doğusundan batısına güneyinden kuzeyine ay yıldızlı al bayrağa baktığı zaman gözleri yaşaran, Ezan-ı Muhammedi’ye okunduğu zaman da tüyleri diken diken olan kim varsa, biz onların kulu kölesi oluruz.”

“PKK’nın sözde mahkemelerini başlarına yıktım”

Ordu Valisi Seddar Yavuz, Ordu Altaş TV canlı yayınında sözlerini şöyle tamamladı:

“ 7 Haziran sürecinden sonra hendekler kazılmaya başladığı zaman, 1 Eylül 2015 tarihinde ben Muş valisi olarak atandım. Ve Türkiye’de sözde mahkemelerini, şehitliklerini, akademilerini güvenlik güçlerimizle 15-16-17 Eylül tarihlerinde başlarına yıktım. Sadece bir operasyonda 38 tane kalaşnikof aldık. Çok sayıda teröristi etkisiz hale getirdik.”