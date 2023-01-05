Ordu Ünye Limanında yeni hedef: Feribot seferleri

Erdoğan Gül

Kısa süre önce yapılan çalışmalarla ulusal ve uluslararası yeterliliğe ulaşan ve Ro-Ro seferleri ardından Kruvaziyer turizmine de açılan Ünye Limanı’na dair de değerlendirmede bulunan Başkan Güler, sıradaki hedefin Ünye Limanından feribot seferleri başlatmak olduğunu kaydetti.

Başkan Güler, şehri birlik ve beraberlik içerisinde istişare kültürü ile yöneteceklerini, gerçekleştirilen yatırımlar ve uyum içinde çalışmalarla örnek olmaya devam edeceklerini de sözlerine ekledi.

“Yeni yüzyıl ülkemizin büyük bir atılım yapacağı yıl olarak görünüyor”

Türkiye’nin ikinci yüzyıla girdiğine dikkat çeken Balkan Güler, yeni yüzyılda ülkenin büyük bir atılım yapacağını kaydetti.

Başkan Güler sözlerini şöyle sürdürdü:

“1923 yılından bu zamana 100 yıl geride kaldı. Yeni yüzyıl ülkemizin büyük bir atılım yapacağı yıl olarak görünüyor. Bunun için de Ordu’nun ve Ünye’nin alacağı pozisyonu değerlendirelim istedik. Biliyorsunuz Karadeniz bir iç deniz ve Ünye çok önemli bir liman. Karşımızda Ukrayna-Rusya savaşı var. Her olay gibi bu savaş da bitecek. Savaş bittikten sonra alacağımız pozisyon çok önemli. Bu fırsatı iyi değerlendirelim istiyorum. Şehri şehir yapan unsurlar çöpüdür, alt yapısıdır, yoludur, suyudur. Bunların çözümü noktasında birlikte önemli çalışmalar gerçekleştiriyoruz.”

Ünye Limanında sıradaki hedef: Feribot yüklemeleri

Ünye limanının önemine değinen Başkan Güler, sıradaki hedefin Ünye limanından feribot seferleri başlatmak olduğunu kaydetti.

Başkan Güler konuşmasını şöyle sürdürdü:

Karadeniz’in denizinde sahilinde yaşayan bir il ve ilçe olarak bunu yeterinde değerlendirebiliyor muyuz ona bakmak lazım. 33 yıldır var olan 150 metrelik rıhtımı 280 metreye çıkardık. Şimdi 3 gemi birden yanaşıyor. Derinliğini artırdık. Ro-Ro yüklemeleri yapıldı. Bu önemli bir avantaj şimdi kruvaziyer gemiler limana gelmeye devam ediyor. Bundan sonra konteynır yüklemeleri yapılacak. Burada en önemli nokta Karadeniz ile birlikte Ünye, dünyaya açılmış oluyor. Sıradaki hedefimiz ise feribot yüklemeleri. Dolayısıyla bunlar bizim için birer ufuk çalışmaları. İstihdam, esnafa iş demek. Otellere lokantalara kaynak demek”

“ARGE esaslı vizyonel bir belediyecilik anlayışıyla çalışıyoruz”

Başkan Güler, ARGE esaslı vizyonel bir belediyecilik anlayışıyla çalıştıklarına dikkat çekerek, “Fındığı biz belli yerlerde kırıp tırla ihraç ediyorduk. Allah nasip olursa artık Ro-Ro gemileriyle yükleyip götüreceğiz. Tır tır gidecek fındıkları artık gemiye tırlarla yükleyerek arz talebe göre göndermemiz mümkün olacak. Böylece fındığın katma değeri ve getirileri de artacak. ARGE esaslı vizyonel bir belediyecilikle mevcutlarla yetinmeyerek mevcut değerlerimizden neler yapabileceğimize bakıyoruz” dedi.

Başkan Tavlı: Birlik ve beraberlik içerisinde çalışacağız

Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı ise yaptığı konuşmada Başkan Güler’i Ünye’de ağırlamaktan son derece memnun olduklarını ifade ederek, “Sayın Bakanım sizleri hemşehrilerimizin içerisinde, Ünye’de görmekten ve ağırlamaktan son derece mutluyuz. 2022 yılındaki heyecan ve hızımızla aynı şekilde ve daha fazlasıyla birlik ve beraberlik içerisinde 2023’te de şehrimizin ve ilçemizin sorunlarını çözme noktasında gayret içerisinde olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.