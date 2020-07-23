Ordu Üniversitesi 2020 en küçük en büyük taban puanları ve başarı sıralaması

Ordu Üniversitesi Taban Puanları 2020. Ordu Üniversitesi başarı sıralaması. ÖSYM’nin açıkladığı 2020 YKS tercih kılavuzunda, 2019 yerleştirme sonuçlarına göre Ordu Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralaması tabloda görülmektedir. ÖSYM Başkanı Halis Aygün, '2020-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu yayımlandı. 2020-YKS tercihleri 6 Ağustos tarihinde başlayacaktır. Adaylarımız tercihlerini 6-14 Ağustos tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr'den yapacaklardır.' dedi. Üniversite kontenjanları da belli oldu. Buna göre; örgün programlarda ön lisansta 362 bin 313, lisansta 445 bin 246, özel yetenekte 27 bin 824 olmak üzere toplamda 835 bin 383 kontenjan bulunuyor. İşte Ordu Cumhuriyet Üniversitesi 4 yıllık bölümler taban puanları.

Ordu Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralamaları 2 yıllık

Ordu Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralamaları 4 yıllık

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2020 ÖSYM tercih kılavuzu taban puanları kontenjanları için tıklayınız