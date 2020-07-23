Ordu Üniversitesi 2020 en küçük en büyük taban puanları ve başarı sıralaması
Ordu Üniversitesi taban puanları 2020 ve Ordu Üniversitesi başarı sıralamaları 2020 ÖSYM tarafından açıklandı. 2020 YKS sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte üniversite tercih ve yerleştirmeleri başlayacak. ÖSYM 2020 üniversite tercihlerinin 6-14 Ağustos tarihleri arasında yapılacağını duyurdu. YKS sonuçları sonrası adaylar üniversite puanları ve başarı sırası ile tercihlerini yapacak. Peki Ordu Üniversitesi 2020 en küçük en büyük taban puanları ve başarı sıralaması nedir? İşte Ordu Üniversitesi 2020 taban puanları başarı sıralamaları.
Ordu Üniversitesi Taban Puanları 2020. Ordu Üniversitesi başarı sıralaması. ÖSYM’nin açıkladığı 2020 YKS tercih kılavuzunda, 2019 yerleştirme sonuçlarına göre Ordu Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralaması tabloda görülmektedir. ÖSYM Başkanı Halis Aygün, '2020-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu yayımlandı. 2020-YKS tercihleri 6 Ağustos tarihinde başlayacaktır. Adaylarımız tercihlerini 6-14 Ağustos tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr'den yapacaklardır.' dedi. Üniversite kontenjanları da belli oldu. Buna göre; örgün programlarda ön lisansta 362 bin 313, lisansta 445 bin 246, özel yetenekte 27 bin 824 olmak üzere toplamda 835 bin 383 kontenjan bulunuyor. İşte Ordu Cumhuriyet Üniversitesi 4 yıllık bölümler taban puanları.
Ordu Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralamaları 2 yıllık
Ordu Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralamaları 4 yıllık
Eğitim
Atatürk Üniversitesi taban puanları 2 yıllık 4 yıllık Atatürk Üniversitesi taban puanları ve sıralama
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2020 ÖSYM tercih kılavuzu taban puanları kontenjanları için tıklayınız