Ordu tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliğinde öne çıkacak

‘Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi Projesi’ kapsamında Altınordu ilçesinde tahsis edilen alanda sarı kantaron, biberiye, melisa, lavanta ile kekik başta olmak üzere 4 bin 290 bitki dikildi. Bazı ilçelerdeki üreticilere de yetiştirmeleri amacıyla çeşitli türlere ait tohum ve fideler dağıtıldı. Hasat edilen bitkiler, Ulubey ilçesindeki Biyo-İnovasyon Merkezi’nde çeşitli aşamalardan geçirilerek işlendi. Bitkilerden elde edilen yağ ve diğer ekstraktlar sabun yapımı ve çay elde edilmesi gibi çeşitli üretimlerde kullanıldı.

Bölge zengin

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Ordu’nun tıbbi ve aromatik bitkiler açısından son derece zengin olduğunu kaydetti. Yöre halkı tarafından birtakım otların kullandığını anlatan Güler, “Biz buna biraz daha bilimsel yaklaşıyoruz. Kullanılan bitkilerin listelerini çıkartarak bazılarıyla ilgili çalışmalar yapıyoruz” dedi.

Çalışma başlatılacak

Yöredeki tıbbi ve aromatik bitkileri kullanarak ilaç ve kozmetik sektörüne yönelik çalışma başlatmayı amaçladıklarını dile getiren Güler, “Bitkilerin özütlerinin çıkarıldığı proses sırasında elde ettiğimiz sıvıların aynı zamanda dilüe edilmiş kısımlarından sabun da elde ettik. Çok iyi sonuçlar verdi. Hem kozmetikte kullanacağımız hem kolonya ve esans yapacağımız hem de sabun üretiminde kullanacağımız yeni ürünler ortaya çıktı. Dolayısıyla fındık üretimini olumsuz etkilediği için yok etmeye çalıştığımız bu ürünlerden çok faydalı sonuçlar, ürünler çıkmaya başladı” şeklinde konuştu.