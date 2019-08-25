0553 313 94 23

Ordu proje üretiyor

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler’in sosyal medya hesabından yaptığı proje çağrısına 1 ayda 478 başvuru geldi.

25 Ağustos 2019 Pazar 13:32
Ordu proje üretiyor

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler’in sosyal medya hesabından yaptığı proje çağrısına 1 ayda 478 başvuru geldi.


Kısa süre önce sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşım ile Ordululara seslenen Başkan Güler, sosyal medya hesabından "Ordu için hazırlamış olduğum süper bir projem var diyorsanız sizleri dinlemeye ve şehrimiz için uygulanabilir projeleri değerlendirmeye hazırım. [email protected] mailine göndereceğiniz projeleri tek tek inceleyeceğim ve kabul görenlerle güzel şeyler yapacağız” demişti.



1 ayda 478 proje başvurusu geldi


Başkan Güler, sosyal medya hesaplarından yaptığı çağrı sonrası toplamda 478 adet projenin geldiğini ifade etti. Güler, “Ordu Büyükşehir Belediyesi olarak milletimizle istişarelere her alanda devam ediyoruz. Gelişen ve büyüyen Ordumuz için onlarında fikirlerini almak için kişisel sosyal medya hesaplarımızdan bir çağrı yapmıştık. Aradan geçen kısa süre içinde toplam 478 adet proje bizlere ulaştı. Her bir projeyi alanlarında uzman arkadaşlarımız kategorilere ayırıyorlar. İlimiz için, ilçelerimiz için uygun görülen projeler ve proje sahipleri ile tek tek görüşeceğiz. Her zaman söylediğimiz gibi düşünen Ordu, üreten Ordu ve yarışan Ordu’yu inşallah başlatıyoruz” dedi.



“Projeleri tek tek sınıflandırıyoruz”


Kendilerine ulaşan projelerin hepsinin çok önemli olduğunun altını çizen Başkan Güler, “Bizlere ulaşan her proje çok önemli. Projeleri alanlarına göre sınıflandırıyoruz. Daha sonra sonra hangi proje bizim için uygun onun kararını vereceğiz. Yaptığımız bu çalışma ile ilimizde tek söz sahibi biz olmak istemiyoruz. Milletimizin de fikirlerini alıp, onlarla nasıl bir çalışma yaparız onu belirleyeceğiz. Ordumuzun bir özelliği, sanat ve fikir konusunda düşünen bir Ordu var. Biz bunu biraz daha harekete geçirmek istiyoruz” şeklinde konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Ağustos 2019 Pazar 13:32
  1. sanat

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bir Kürt, şarap fabrikasında çalışmadığı kişiye ne diye oy verir?
    1. Bir Kürt, şarap fabrikasında..
    2. MEB'den özel okul açılmasına yeni..
    3. Çukurova’da stratejik plan kabul edildi
    4. "Ölmek istemiyorum, bize yardım edin"
    5. Leylekler İstanbul semalarında
    6. İran'da işçilerin 'maaş' protestosu
    7. Atladığı yeri haberlerde izleyince..
    8. Aşçılar, başkanlarını seçerken yöresel..
    9. Başkan Pekmezci, park bahçelerde..
    10. Lübnan Başbakanı Hariri: “İsrail’in..
    11. Didim’de karada ve denizde 79 göçmen..
    12. Ticaret savaşı kızışıyor! ABD'den..
    13. Mardin’de trafik kazası: 1 ölü, 3..
    14. Vedat Muriqi kaldığı yerden devam
    15. TİKA gönüllüleri Çad'da yürekleri ısıttı
    16. Türkiye resmen ilan etmişti! Bir..
    17. Kumluca’da 1. Büyükalan Şenlikleri
    18. Vefa ve kardeşlik buluşması
    19. OSMEK’te bilgiler sanat eserine..
    20. Göçerler, DAP sayesinde yayla..
    21. "Dur" ihtarına uymayan sürücü polis..
    22. Samsun Barosu Kadın Hakları Komisyonu:..
    23. Avşar, Malazgirt Zaferinin yıl..
    24. Ne toprak var ne de tazminat! ABD'li..
    25. Ordu proje üretiyor
    26. Şahinbey Belediyesi’nden satranç kursu
    27. Fenerbahçe’de Reyes’in sözleşmesi..
    28. Doğu’da 2 ilde sağanak yağış..
    29. Sapkınlar için LGBTİ ‘olimpiyatları’..
    30. Motosikletlilere yönelik sıkı denetim
    Uludağ Sözlük’ten bir alçaklık daha! Hz. Muhammed’e saldırmaya devam ediyorlar
    Uludağ Sözlük’ten bir alçaklık daha! Hz. Muhammed’e saldırmaya devam ediyorlar
    Talihsiz kadının kardeşi ve yakın arkadaşı yeniakit.com.tr’ye konuştu! İşte Emine Bulut cinayeti gerçeği
    Talihsiz kadının kardeşi ve yakın arkadaşı yeniakit.com.tr’ye konuştu! İşte Emine Bulut cinayeti gerçeği
    Ahmet Davutoğlu: Defterler açılırsa birçok insan, insan yüzüne çıkamaz
    Ahmet Davutoğlu: Defterler açılırsa birçok insan, insan yüzüne çıkamaz
    O tarihten itibaren emekliye 2 bin 150 TL!
    O tarihten itibaren emekliye 2 bin 150 TL!
    Muharrem İnce, görevden alınan HDP’li Ahmet Türk’ü ziyaret edecek
    Muharrem İnce, görevden alınan HDP’li Ahmet Türk’ü ziyaret edecek

    Günün Karikatürü

    25 Ağustos 2019
    Ahmet Davutoğlu'na protesto: Yediğin ekmeğe ihanet etmeyeceksin
    Ahmet Davutoğlu'na protesto: Yediğin ekmeğe ihanet etmeyeceksin
    Bakan Fahrettin Koca duyurdu: O ilacı artık Türkiye üretecek
    Bakan Fahrettin Koca duyurdu: O ilacı artık Türkiye üretecek