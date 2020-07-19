Ordu kurban kesim randevusu al | Ordu kurban kesim yerleri 2020
2020 Ordu kurban kesim randevusu telefonları | Koronavirüs salgını sebebiyle bu sene kurbanlıklar randevuyla kesilecek. Bu sebeple vatandaşlar yaşadıkları şehirlerde kurbanlık kesimi için nasıl nereden randevu almaları gerektiğini araştırıyor. Birçok kişi “Ordu kurban kesim alanları” , “2020 kurban kesim yerleri Ordu” konularını araştırıyor.
31 Temmuz Cuma günü kurban bayramının birinci gününe denk geliyor. Kurban bayramına kısa bir süre kala vatandaşlar nerede nasıl kurban kestireceklerini, kurban randevularının nereden alınacağını araştırıyor. İşte, detaylar.
Ordu kurban kesim randevusu al | Ordu kurban kesim yerleri 2020
Ordu Büyükşehir Belediyesi kurban kesim noktaları ve telefon numaralarını paylaştı. Ordu Büyükşehir Belediyesinin 8 ilçede bulunan 9 kesim yerinden kurban kesim sırası almak için arayabilecekleri telefon numaraları ise şöyle:
1-ALTINORDU MEZBAHASI İLETİŞİM: 0452 233 6576 – 0533 601 3022
2-ESKİPAZAR KURBAN KESİM ÜNİTESİ İLETİŞİM: 0544 583 4512
3-AKKUŞ MEZBAHASI İLETİŞİM: 0535 707 7877
4-FATSA MEZBAHASI İLETİŞİM: 0533 497 1950
5-KUMRU MEZBAHASI İLETİŞİM: 0546 571 2786 – 0531 082 9659
6-GÖLKÖY MEZBAHASI İLETİŞİM: 0532 605 0234
7-ÜNYE MEZBAHASI İLETİŞİM: 0542 235 3981
8-AYBASTI MEZBAHASI İLETİŞİM: 0535 744 3354
9-ÇAMBAŞI MEZBAHASI İLETİŞİM: 0536 880 2569 – 0536 364 5233
Altınordu ilçesi Eskipazar Mahallesi’nde serbest kesim alanında vatandaşlar, kendi kurbanlarını da kesebilecek.