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Yerel

Ordu için ’şiddetli yağış’ uyarısı

Ordu Valiliği’nden yapılan meteorolojik uyarıda, kentin bazı kesimlerinde şiddetli sağanakla birlikte dolu yağışının beklendiği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-06-02 16:00:25 -
Ordu için ’şiddetli yağış’ uyarısı

Ordu Valiliği’nden yapılan meteorolojik uyarıda, kentin bazı kesimlerinde şiddetli sağanakla birlikte dolu yağışının beklendiği bildirildi.


Valilikten yapılan uyarıda, yapılan son değerlendirmelere ve Samsun radarından elde edilen görüntülere göre sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Ordu’nun iç kesimleri olan Ulubey, Çatalpınar, Çamaş ve Gürgentepe ilçelerinde etkili olacağı bildirildi. Sağanakla birlikte yerel dolu yağışı da beklendiğine dikkat çekilen açıklamada, yaşanabilecek ani sel, su baskını ve şiddetli rüzgara karşı insanların dikkatli olması gerektiği ifade edildi.

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