0553 313 94 23

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Ordu Bedensel Engelliler Basketbol takımı ana sponsoru oldu

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’ye örnek olacak bir adım atarak halen Altınordu Belediyesi bünyesinde bulunan Bedensel Engelliler Basketbol Takımının ana sponsoru oldu.

21 Temmuz 2019 Pazar 11:04
Ordu Büyükşehir Belediyesi, Ordu Bedensel Engelliler Basketbol takımı ana sponsoru oldu

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’ye örnek olacak bir adım atarak halen Altınordu Belediyesi bünyesinde bulunan Bedensel Engelliler Basketbol Takımının ana sponsoru oldu.


2014-2015 sezonu başında Altınordu Belediyespor bünyesine alınan ve büyük bir başarı göstererek Süper Lig’e kadar yükselen Bedensel Engelliler Basketbol Takımı, bundan sonra Ordu Büyükşehir Belediyesi markası altında faaliyet gösterecek. Konuyla ilgili açıklama yapan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Türkiye Bedensel Engelliler Basketbol Süper Ligi’nde mücadele eden Bedensel Engelliler Basketbol Takımına ana sponsor olduklarını ve kendi bünyelerine aldıklarını açıkladı. Güler, "Engelli kardeşlerimizden oluşan basketbol takımımızın bir engelsizlik mücadelesi verdiği, özellikle de toplumdaki var oluş felsefesi gereği parke üzerinde temsil etmeyi sağladıkları için onlara teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.


Oyuncuların daha iyi şartlara kavuşması ve başarıyla mücadele etmesi için takımı Ordu Büyükşehir Belediyesi bünyesine aldıklarını belirten Başkan Güler, "Engelli kardeşlerimizin sportif alanda ve özellikle basketbol branşında gösterdikleri gayret ve mücadele ile gerçekten takdir ediyorum. Takımımızın her oyuncusu gönlünü ortaya koyarak insan üstü bir mücadele ortaya koyuyor. Onların bu mücadelesine destek vermek ve katkıda bulunmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız" açıklamasını yaptı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Temmuz 2019 Pazar 11:04
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Göğüs ameliyatı için 10 bin kilometre yoldan geldi
    1. Göğüs ameliyatı için 10 bin kilometre..
    2. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem..
    3. Konya'da feci kaza! Anne karnındaki..
    4. (Özel haber) Hüseyin Üneş: "Bir daha..
    5. Büyükşehir’den özel çocuklara yaz okulu
    6. İran'ın Pakistan sınırında çatışma! 2..
    7. Kanseri yenip yüzmede altın madalya..
    8. Ağaoğlu: “Futbolcu satarak para..
    9. Başkan Büyükkılıç’tan Doğa Kampına..
    10. Türk Telekom faaliyet raporuna..
    11. Palancıoğlu, "Park havuzlarında yüzmek..
    12. "Hedeflerimden biri Türkiye'de oynamak"
    13. Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu “Esnaf..
    14. İş yerinin kepengini keserek..
    15. Astım hastalığını yenmek için..
    16. Düzce'deki su baskınında bir cesede..
    17. U12 Liginde şampiyon Kayserispor oldu
    18. Kırkağaç’ta sahte içki operasyonu
    19. Patrik Bartholomeos ayin için..
    20. Omuz artroskopisi ile daha kısa sürede..
    Kriz patlak verdi... İstifa depremi
    Kriz patlak verdi... İstifa depremi
    Şok iddia! Canlı yayında açıkladı: Ahmet Davutoğlu yeni parti için AK Parti'den ihracını bekliyor
    Şok iddia! Canlı yayında açıkladı: Ahmet Davutoğlu yeni parti için AK Parti'den ihracını bekliyor
    ‘Hergele’ Ahmet Hakan reformistleri savundu, ehl-i sünnet hocaları hedef gösterdi!
    ‘Hergele’ Ahmet Hakan reformistleri savundu, ehl-i sünnet hocaları hedef gösterdi!
    Dünden bugüne! Dini sadece vicdan konusu haline getirme süreci
    Dünden bugüne! Dini sadece vicdan konusu haline getirme süreci
    1002 TL trafik cezası yiyen vatandaştan ilginç savunma: Böyle gitsek arkadan korna çalarlar
    1002 TL trafik cezası yiyen vatandaştan ilginç savunma: Böyle gitsek arkadan korna çalarlar

    Günün Karikatürü

    21 Temmuz 2019
    Sarımsakla sütü aynı anda tüketirseniz...
    Sarımsakla sütü aynı anda tüketirseniz...
    ABD ile Almanya nispet yaptı: Türkiye'nin alamadığı Patriot'u biz alırız
    ABD ile Almanya nispet yaptı: Türkiye'nin alamadığı Patriot'u biz alırız