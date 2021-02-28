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Ekonomi Ordu Büyükşehir Belediyesi karayolu işleri yaptıracak
Ekonomi

Ordu Büyükşehir Belediyesi karayolu işleri yaptıracak

Ordu Büyükşehir Belediyesi bitümlü sıcak karışım (BSK) ve temel malzemesi serilmesi işini 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacak.

Yeniakit Publisher
2021-02-28 13:49:00 -
Ordu Büyükşehir Belediyesi karayolu işleri yaptıracak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre ihale Ordu Büyükşehir Belediyesi İhale Salonu / Şarkiye Mahallesi Yükçülük Sokak No:2 zemin kat ALTINORDU/ORDU adresinde 12.03.2021 günü saat 10:00’de gerçekleştirilecek.

İhale kapsamında 1. kısım 31.40 km 2. kısım 47.90 km BSK ve temel serim işi yaptırılacak. İş yer tesliminden itibaren 210 gün içinde bitirilecek.

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