Hilmi Güler, Çinli banka ICBC'den istifa etti

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler'in dünyanın en büyük bankalarından biri olan ve Türkiye'de çalışan Çin merkezli banka Industrial&Commercial Bank of China'daki (ICBC) yönetim kurulu üyeliğinden ayrıldı.

Çinli Industrial&Commercial Bank of China'nın (ICBC) Türkiye iştiraki ICBC Turkey bankasından yapılan açıklamada, "Bankamızın Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı Mehmet Hilmi Güler, 25.10.2019 tarihi itibarıyla görevinden istifaen ayrılmıştır" denildi.

Hilmi Güler kimdir?

Mehmet Hilmi Güler, 1949 yılında Ordu'da doğdu. İlk ve Ortaokulu Ordu'da İsmet Paşa İlk ve Ortaokullarında bitirerek; 1966 yılında Ordu Lisesinden, 1972 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ)'nden Metalurji Mühendisi olarak mezun oldu. Aynı üniversitede Master ve Doktora derecelerini aldı.

Dr. Mehmet Hilmi Güler, sırasıyla ODTÜ Mühendislik Fakültesi Metalurji Mühendisliği Bölümü'nde Yarı-zamanlı Asistan, Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü'nde Tam-zamanlı asistan olarak çalıştı, öğretim üyeliği yaptı. Malzeme ve İmal Usulleri dersleri verdi.

1976 yılında, Türk Uçak Sanayii A.Ş. (TUSAŞ)'ye girdi. Grup Başkanı olarak, çeşitli uçak ve uçak sistemlerinin seçimi, proje değerlendirme, tezgâh ve teknoloji seçiminde görev aldı. 1979 yılında TÜBİTAK'a geçti. Araştırmacı olarak sırasıyla; Uzman Yardımcısı, Uzman, Bölüm Başkanı, Müdür ve Başkan Yardımcısı görevlerinde bulunarak, Yönetim Kurulu'na seçildi. Bilim ve Teknoloji Politikasına ilişkin çalışmalara ek olarak, Roket Teknolojisi ve Silah Sistemleri üzerine yapılan araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde görev aldı.

Yaptığı Doktora çalışması ile özellikle, roket motor boruları ve lançer yapımında kullanılan kompoze malzeme üretim teknolojisi ve malzemeözelliklerinin tespiti konusunda uygulamaya dönük bilimsel katkılarda bulundu. Aynı yıllarda NATO-AGARD SMP (NATO Havacılık ve Uzay Araştırma ve Geliştirme Grubu'nun Malzeme ve Yapı Paneli)'nde iki dönem üyelik yaparak Türkiye'yi temsil etti.

Ayrıca Türk Standartları Enstitüsü (TSE), Metalurji Hazırlık Grubu'nda üç dönem Grup Üyeliği ve Başkan Vekilliği görevini de yürüterek, çeşitlistandartların hazırlanması ve birçok firmaya kalite ve yeterlik belgesi verilmesi çalışmalarına katıldı.

Türkiye; Ereğli Demir Çelik A.Ş.(ERDEMİR)'de Yönetim Kurulu'nda beş yıl (1985-1991) süreyle görev yaptı. ERDEMİR'deki görevi süresince; maliyeti düşürmek, verim ve kaliteyi artırmak gayesiyle demir-çeliğin ana girdileri üzerine uzun süreli ve geniş çaplı çalışmalar başlattı. Bunları, Komisyon Başkanı sıfatıyla aktif katılımda bulunarak yürüttü. Bu çalışmaların hepsitamamlanarak uygulamaya konuldu.

1991 yılında Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK)'na Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanlığına atandı. Yerli silah sanayinin gelişmesine katkılarda bulundu. MKE'den sonra bir süre özel sektörde çeşitli kurum ve kuruluşlarda Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Koordinatör olarak çalıştı.

Ordu'da, Ordu Sanayici ve İşadamları Derneği (OSİAD)'nin Kurucu Genel Sekreterliğini yaptı. Ordu iline ait çeşitli özgün yatırım ve kalkınma projeleri hazırladı.

1994 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesine geçti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde İGDAŞ 'ta Yönetim Kurulu Üyesi ve Murahhas Üye (CEO) olarak görev aldı. İstanbul'da hava kirliliğine karşı doğalgazın yaygınlaştırılması için yoğun biçimde çalıştı. Özel projeler yürüttü. Büyükşehir Belediyesine ait şirketlerin yönetiminde bulundu.

1996-1997 yıllarında Etibank Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı ve aynı zamanda Türkiye'deki tüm üretimlerden sorumlu Başbakanlık Baş danışmanı olarak çalıştı. Etibank Genel Müdürlüğü döneminde Bor ve Trona (Doğal Soda), Krom yatırımlarına ağırlık vererek yeni projeler başlattı.

AK Parti'nin kuruluş çalışmalarına katılarak, AK Parti Kurucu Üyesi oldu ve AK Partinin programını hazırlayanlar arasında yer aldı. MKYK Üyeliği ve

AR-GE' den Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı yaptı. Oluşturduğu özel çalışma gruplarıyla AK Parti'nin "Türkiye Perspektifi ve Proje Alanları" adlı çalışmayı hazırladı.

Türkiye'nin temel ihtiyaçlarını kapsayan bu 12 proje alanı ve bunların alt detay projeleri hazırlanarak 3 Kasım 2002 seçimlerinden sonra oluşturulan bakanlıklara dağıtıldı. 3 Kasım 2002'de Ordu'dan AK Parti milletvekili seçildi. 58, 59 ve 60. Hükümetlerde 2002-2009 yılları arasında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı görevini yürüttü.