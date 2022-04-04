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Siyaset Orban'ın zaferi sonrası Türkiye'den tebrik
Siyaset

Orban'ın zaferi sonrası Türkiye'den tebrik

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Szijjarto ile telefonda görüştü. Çavuşoğlu, Macaristan’daki seçim sonuçları nedeniyle mevkidaşı Szijjarto'ya tebriklerini iletti.

Yeniakit Publisher
2022-04-04 17:23:00 -
Orban'ın zaferi sonrası Türkiye'den tebrik

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile telefonda görüştü.

Dışişleri Bakanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Çavuşoğlu, Macaristan’daki seçim sonuçları nedeniyle mevkidaşı Szijjarto'ya tebriklerini iletti.

Macaristan Ulusal Seçim Ofisinin (NVI) paylaştığı verilere göre, ülkede dün yapılan ve oyların yüzde 96'sının sayıldığı genel seçimi halihazırdaki Başbakan Viktor Orban’ın liderliğindeki Fidesz (Macar Yurttaş Birliği) ve Hristiyan Demokratik Halk Partisi (KDNP) koalisyonu kazandı.

NVI, 199 sandalyeli Mecliste, Fidesz-KDNP koalisyonunun 135, Macaristan için Birlik'in 56 ve aşırı sağcı Mi Hazank'ın 7 milletvekili ile temsil hakkı kazandığını açıkladı.

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