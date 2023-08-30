  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Yardım arayan anneye, Türk psikologlardan LGBT tuzağı! 'Mutluysan böyle devam et!'

Yok böyle olay! Kartondan yapılan İHA'larla 5 savaş uçağını düşürdüler

İtalyanlar Selçuk Bayraktar ile ilgili öngörüsünü 'Gelecekte olabilir' diyerek dünyaya ilan etti!

Yağa görülmemiş zam! Fiyatı füze gibi fırladı

Kimmiş bu müdür hemen bulunsun! Yarı çıplak kadından polise akıl almaz tehdit

Mete Yarar Türkiye'nin yeni silahını duyurdu! Putin dizini dövecek, Yunanistan'ın hayalleri yıkılacak

Tanju Özcan o partiye mi geçiyor? 'Genel başkanla çok yakın ilişkimiz var'

İlan şaşkına çevirdi! 'Sahibinden kiralık' 590 yıllık medrese

Cem Küçük son kulis bilgisini Türkiye'ye duyurdu: AK Parti bazı şehirlerde o partiyi destekleyecek

Wagner’in lideri ölmedi mi? Prigojin’in pasaport ve fotoğrafları ortalığı karıştırdı!
Dünya Orban'dan dikkat çeken Ukrayna savaşı ve Trump çıkışı
Dünya

Orban'dan dikkat çeken Ukrayna savaşı ve Trump çıkışı

Yeniakit Publisher
2023-08-30 21:29:00 -
Orban'dan dikkat çeken Ukrayna savaşı ve Trump çıkışı

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Ukrayna’daki savaşın ancak eski ABD Başkanı Donald Trump’ın yeniden seçilmesi ile sona ereceğini söyledi.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Fox News sunucusu Tucker Carlson’a verdiği röportajda ABD Başkanı Joe Biden’ın politikalarına ve Ukrayna’daki savaşa yönelik açıklamalarda bulundu.

“NATO’nun idaresi sizde olsaydı, Joe Biden’ın yerinde olsaydınız Ukrayna’daki savaşa ilişkin ilk hamleniz ne olurdu?” sorusuna cevap veren Orban, “Barış. Derhal! (ABD Eski Başkanı) Trump’ı geri çağırırdım. Tek çıkış yolu bu. Birçok sebepten ötürü kendisini eleştirebilirsiniz, anlıyorum, fakat son birkaç 10 yıldaki en iyi dış politika onun dönemindeydi. Hiçbir yeni savaş başlatmadı. Kuzey Kore, Rusya ve Çin gibi ülkeler konusunda güzel davrandı. Çok iyi bir dış politika izledi. Dünyayı anlayabilecek kadar iyi bir eğitim almadığı şeklinde eleştiriliyor fakat bence durum öyle değil” dedi.

“Trump, Batı dünyasını ve tüm insanlığı kurtarabilecek kişi”

Orban, “Eğer Rus işgalinin başlangıcında kendisi ABD başkanı olsaydı, Rusların böyle bir şey yapması mümkün olmazdı. Trump, Batı dünyasını ve tüm insanlığı kurtarabilecek kişi. Bu benim şahsi görüşüm” ifadelerini kullandı.

Ukrayna’nın Rusya’yı yenebileceği iddialarının da “yalan” olduğunu belirten Orban, Rusya’nın Ukrayna’dan açık ara güçlü ve sayıca açık ara üstün olduğunu söyledi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23