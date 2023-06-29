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Avrupa Orban’dan bütçe çıkışı: AB’nin parası tükeniyor, para nerede?
Avrupa

Orban’dan bütçe çıkışı: AB’nin parası tükeniyor, para nerede?

Yeniakit Publisher
2023-06-29 16:29:00 - 2023-06-29 16:36:36
Orban’dan bütçe çıkışı: AB’nin parası tükeniyor, para nerede?

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, AB’nin uzun vade bütçesinin tükenmesine dikkat çekip “Bütçeye ne oldu? Para nerede, Avrupa Komisyonu?” paylaşımını yaptı. Öte yandan Belçika'nın Brüksel kentinde iki günlük AB Konseyi Liderler Zirvesi başladı.

Macaristan Başbakanı Orban, 7 yıllık bütçenin sadece 2'nci yılında paranın tükendiğini belirterek “Bu nasıl oldu? Bütçeye ne oldu? Para nerede, Avrupa Komisyonu?” paylaşımını yaptı. Orban paylaşımıyla birlikte başrolünde John Travolta’nın oynadığı Ucuz Roman filminden bir görsel kullanarak AB’nin bütçesinin neden tükendiğini sordu. AB uzun dönem bütçesi 2021 yılında kabul edildi ve 2027 yılında sona erecek.

'AB FONLARININ KULLANIMI HAKKINDA BİR ŞEY BİLMİYORUZ'

Orban 27 Haziran’da da, AB Konseyi Zirvesi'ne hazırlık toplantıları sırasında yine AB bütçesiyle ilgili bazı paylaşımlarda bulundu ve AB bütçe değişikliği önerisini “anlamsız ve tartışmaya uygun değil!” olarak nitelendirdi. Başbakan Orban, AB’nin Ukrayna’ya 50 milyar Euro ek yardım yapmasının ‘kabul edilemez’ olduğunu belirtip “Savaşın başından beri gönderilen AB fonlarının kullanımı hakkında hiçbir şey bilmiyoruz” ifadelerini kullandı.

Orban açıklamasında “Brüksel, yükselen faiz oranları nedeniyle AB bütçesindeki açığı kapatmak için üye ülkelerden yeni kaynaklar talep ederken, ortak borçlanmadaki fonlardan Macaristan ve Polonya'yı alıkoymaya devam ediyor. Bu kabul edilemez” dedi.

KONSEY BAŞKANLIĞI İSPANYA'YA GEÇECEK

İki günlük AB Konseyi Zirvesi, bugün Brüksel’de başladı ve AB ülkelerinin liderlerinin, Ukrayna’ya verilecek askeri ve mali desteklerin yanı sıra ekonomi, güvenlik ve savunma, göç ve dış ilişkiler konularını görüşmesi bekleniyor. Zirvede ayrıca Konsey Başkanlığı İsveç’ten İspanya’ya geçecek.

 
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