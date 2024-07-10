  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Emareler heyecanlandırdı! Türkiye'nin ünlü holdingi o ile petrolü bulmaya gidiyor

İsrail ordusu şimdi ayvayı yedi! Hizbullah o sistemi devreye sokuyor

ABD ve İngiltere yangına körükle gidiyor: "Ukrayna'ya tarihi destek vereceğiz" Erdoğan "NATO savaşın tarafı olmasın"

O devin kapısını çaldı! Olaylar olaylar... Artık olmayacak gibi! İlan etti: Yeni bir arayış...

Kültür sanat dünyasının “Gazze sınavı” panelde konuşulacak

Hükümetin atacağı her adımdan haberi olan isimden emeklileri sevince boğan haber! Maaşlar bakın ne kadara çıkıyor

Ak Parti'den nüfusu artıracak teklif: 3 çocuğa asgari ücret kadar destek!

BAE Hakan Fidan'ı konuşuyor! Gündemi altüst etti

Altın pusuda! Kritik gün geldi!

Sendikalar apar topar toplandı! Asgari ücrete zam mı geliyor?
Gündem Orban Türkiye'yi öve öve bitiremedi! Erdoğan'dan ne istediğini açıkladı
Gündem

Orban Türkiye'yi öve öve bitiremedi! Erdoğan'dan ne istediğini açıkladı

Yeniakit Publisher
2024-07-10 14:12:00 - 2024-07-10 14:17:10
Orban Türkiye'yi öve öve bitiremedi! Erdoğan'dan ne istediğini açıkladı

Macaristan Başbakanı Orban, Rusya ve Ukrayna arasında arabulucuk yapabilecek tek ülkenin Türkiye olduğunu açıkladı. Orban ayrıca Erdoğan'dan barış misyonlarına destek olmasını istediklerini ifade etti.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la görüşmesine dair yaptığı açıklamada, “Türkiye, Rusya-Ukrayna savaşında taraflar arasında başarıyla arabuluculuk yapan tek ülkedir” dedi. Orban, Ukrayna barış misyonunda Erdoğan'dan destek istediğini vurguladı.
Macaristan Başbakanı Orban, NATO Zirvesi vesilesiyle bulunduğu Washington'da Cumhurbaşkanı Erdoğan’la gerçekleştirdiği görüşmeye dair sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Orban paylaşımında, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, barış misyonumuz için önemli bir ortaktır. Türkiye, Rusya-Ukrayna savaşında savaşan taraflar arasında başarıyla arabuluculuk yapan tek ülkedir” ifadelerini kullandı.

"Erdoğan'dan barış misyonumuzda bize destek olmasını istedim"

Görüşmenin ardından videolu mesaj da yayınlayan Macar lider, “Burası Washington. Burada barış misyonuna devam ediyoruz. Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan ile görüşmem az önce sona erdi. En önemli gündem maddesi, Rusya-Ukrayna savaşıydı. Bu savaş, beklenildiği üzere yeni ve her zamankinden daha vahşi bir safhaya girdi. Acıyı sona erdirmek istiyorsak barışa ve barış girişimlerine ihtiyacımız olduğu açık. Türkiye, savaş sırasında barışın tesisinde vazgeçilmez bir oyuncu olduğunu zaten kanıtladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadeniz’deki tahıl sevkiyatları konusunda Rusya-Ukrayna anlaşmasını sonuçlandırabilen tek başarılı devlet adamı oldu. Cumhurbaşkanı’ndan (Erdoğan'dan) barış misyonumuzda bize destek olmasını istedim. Savaşan tarafların pozisyonları halen birbirine uzak. Ancak barışın dostları güçlerini birleştirirse birlikte barış istikametinde bir sonraki adımı atabiliriz” dedi.

Orban'ın barış misyonu

Macaristan Başbakanı Orban, ülkesinin 1 Temmuz itibarıyla AB Konseyi Dönem Başkanlığını devralmasının ardından Ukrayna için bir barış misyonu başlatmış, 2 Temmuz’da Kiev’de Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, 5 Temmuz’da Moskova’da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 8 Temmuz’da da Pekin'de Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile bir araya gelmişti. AB liderleri, Orban’ın Moskova ziyareti için Brüksel’den yetki almadığını ve AB’yi temsil etmediğini açıklamıştı.

Orban, Moskova ziyareti sonrası Almanya'ya şoku yaşattı
Orban, Moskova ziyareti sonrası Almanya'ya şoku yaşattı

Dünya

Orban, Moskova ziyareti sonrası Almanya'ya şoku yaşattı
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Macaristan Başbakanı Orban’dan NATO’yu kızdıracak sözler
Macaristan Başbakanı Orban’dan NATO’yu kızdıracak sözler

Gündem

Macaristan Başbakanı Orban’dan NATO’yu kızdıracak sözler

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Macaristan Başbakanı Orban kritik konuları ele aldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Macaristan Başbakanı Orban kritik konuları ele aldı

Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Macaristan Başbakanı Orban kritik konuları ele aldı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23