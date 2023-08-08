Orası altın madeni gibi! Türkiye’nin enerji ihtiyacının yüzde 20’si karşılanır

Dünya Gazetesi'nden İbrahim Selçuk'un haberine göre, Türkiye deniz üstü rüzgâr türbinleri yerleştirmek için 4 nokta seçti. Gelibolu, rüzgâr enerjisi açısından bir altın madeni gibi. Yıllık ortalama rüzgâr hızının 12 metre/saniye olduğu bu bölge, deniz üstü rüzgâr enerjisi üretimi için sadece Türkiye'de değil, dünya genelinde de önemli bir potansiyele sahip.

Türkiye'nin enerji ihtiyaçları artarken, yeni ve sürdürülebilir enerji kaynaklarına olan talep de paralel olarak büyüyor. Deniz üstü rüzgâr enerjisi, bu yeni enerji kaynaklarından biri olup, Türkiye'nin ekonomik ve çevresel hedeflerine ulaşmasında büyük bir potansiyele sahip. Türkiye, enerji açığını kapatmak için yeni enerji kaynaklarına yöneliyor.

Bu enerji kaynaklarından biri de deniz üstü rüzgâr enerjisidir. Deniz üstü rüzgâr enerjisi, kara üzerindeki rüzgâr enerjisine göre daha fazla enerji üretme potansiyeline sahip. Gelibolu, Bandırma, Bozcaada ve Karabiga bölgelerinde deniz üstü rüzgâr enerjisi potansiyeli oldukça yüksektir. Bu bölgelerde inşa edilecek deniz üstü rüzgâr türbinleri, Türkiye'nin enerji açığını kapatmak ve çevreye fayda sağlamak için önemli bir rol oynayacaktır. Gelibolu, rüzgâr enerjisi açısından bir altın madeni gibi.

Yıllık ortalama rüzgâr hızının 12 metre/saniye olduğu bu bölge, deniz üstü rüzgâr enerjisi üretimi için sadece Türkiye'de değil, dünya genelinde de önemli bir potansiyele sahip. Rüzgârın bu kadar güçlü estiği bir bölgede, deniz üstü türbinler kurarak, Türkiye'nin enerji ihtiyacının yaklaşık yüzde 20'sini karşılamak mümkün.

Buna ek olarak, Gelibolu'nun yüksek rüzgâr potansiyeli, yatırım maliyetlerinin kısa sürede geri dönmesini ve enerji üretim maliyetlerinin azalmasını sağlayacaktır. Deniz üstü rüzgâr enerjisinin ekonomik faydaları sadece enerji üretimi ile sınırlı değil. Bu alanda yapılacak yatırımlar, Türkiye'de binlerce yeni istihdamın oluşmasına vesile olacaktır.

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Rüzgâr türbinlerinin üretimi, bakım ve montajı konularında eğitimli iş gücüne ihtiyaç duyulacak, bu da özellikle genç nüfusa istihdam fırsatları yaratacaktır. Ayrıca, Türkiye'nin dış ticaret dengesine de katkı sağlayacak olan bu enerji kaynağı, fosil yakıt ithalatını azaltarak dışa bağımlılığı minimize edecektir.

Çevresel açıdan bakıldığında da deniz üstü rüzgâr enerjisi, Türkiye'nin hava kirliliğini azaltarak ve iklim değişikliğiyle mücadelesine katkıda bulunacaktır. Sonuç olarak, deniz üstü rüzgâr enerjisi, Türkiye için hem ekonomik hem de çevresel anlamda büyük bir fırsattır. Bu potansiyelin değerlendirilmesi, ülkenin enerji geleceğini şekillendirirken aynı zamanda ekonomik kalkınmasına ve çevresel sürdürülebilirliğine de katkı sağlayacaktır.