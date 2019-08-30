Oral: "Hicreti anlamak gerekir"

Yalova Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, İslam âleminin 1441 hicrî yılbaşını kutladı.

Muharrem ayının birinci gününün hicrî yılbaşı olarak kutlandığını ifade eden Oral, "Allah’ın ayı olarak bilinen Muharrem ayı, ilâhîi bereket ve feyzin, ihsan ve keremin coştuğu ve bollaştığı bir aydır. Hicret, sadece bir göç değildir. Hicret,karanlık bir çağdan aydınlık bir çağa geçilen bir dönem olmuştur. Böylesine güzel bir aya girmenin sevinci ve mutluluğu ile tüm hemşerilerimizin ve İslam âleminin hicrî yılbaşını tebrik eder, hayırlara vesile olmasını dilerim" diye konuştu.

Altınova Belediye Başkanı Metin Oral’ın mesajı şöyle: “Bütün dinî faaliyetlerde kamerî aylar esas alınmıştır. Muharrem ayının birinci gecesi Müslümanların kamerî yılbaşı gecesidir. Hicretin birçok sebepleri vardır. Peygamber Efendimiz, Yüce Yaradan’dan aldığı emirler doğrultusunda Müslümanlığın hızla yayıldığı şehirlerin başında gelen Medine’ye hicret etmiştir. Hicret, bir fedakârlıktır. Hicret edenler Kur’an-ı kerimde övülmektedir".