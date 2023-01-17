Orak: Yeni Evim Projesinde sorumluluk almaya hazırız

Yeni Evim Projesinin Tasarruf Finansmanı sektörüne uygun bir altyapıya sahip olduğunu belirten Birevim Genel Müdürü Av. Mahir Orak, “Hane geliri 80 bin TL’den az olanların bankalar üzerinden krediye ulaşmaları kolay değil. Zaten kredibilite oranları da giderek düşüyor. Buradan hareketle, beklenen sosyal faydanın konvansiyonel bankacılık ürünleri üzerinden sağlanamayacağı çok açık” dedi. Orak, tasarruf finansmanı sektörüne sorumluluk verilmesi halinde hem kredibilite gibi bir sorun yaşanmayacağı için süreçlerin kolaylaşacağını ve daha çok insana fayda sunabileceklerini hem de sektör olarak sıfır ve ikinci el konuta finansman sağlayabilecekleri için projenin sosyal fayda oranının önemli ölçüde artacağını söyledi.

“İstedikleri konutu alabilirler”

İç kaynaklar kullanılacağı için enflasyonun olumsuz etkilerinin tasarruf finansmanı aracılığıyla azalacağını da söyleyen Orak, “Yeni Evim projesi kapsamında adres olarak tasarruf finansmanı sektöründeki şirketler gösterilirse vatandaşlar borçlanmadan, ödeyebilecekleri makul taksitlerle istedikleri konutu satın alabilecek. Sektör olarak biz buna hazırız. Vatandaşlarımız ister sıfır ister ikinci el olsun, satın almak istedikleri konut için tasarruf finansmanından yararlandığında bunun hem reel sektöre hem de ekonomimize olumlu katkısı olacaktır” şeklinde konuştu.

Orak, Tasarruf finansmanı sektöründe yer alan altı şirketin de BDDK lisansına sahip olduğunu ve periyodik olarak denetlendiğini söyledi.