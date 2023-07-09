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Ekonomi Orada telefon fiyatına arsa satılacak! 38 bin lirası olanlar dikkat
Ekonomi

Orada telefon fiyatına arsa satılacak! 38 bin lirası olanlar dikkat

Yeniakit Publisher
2023-07-09 01:04:00 -
Orada telefon fiyatına arsa satılacak! 38 bin lirası olanlar dikkat

Son dönemlerde ev ve arsa fiyatları fırlarken Milli Emlak'tan müjde geldi. 38 bin liraya arsa satılacak.

Milli Emlak arsa sahibi olmak isteyen vatandaşların yüzünü güldürmeye devam ediyor. Eğer 38 bin TL nakidiniz varsa bu fırsatı kaçırmayın!

Son dönemlerde ev ve arsa fiyatları fahiş şekilde yükselmeye devam ederken Milli Emlak 374 metrekare arsayı 38 bin TL'den satışa çıkardı. Aynı zamanda uygun fiyata satılacak arsa KDV'den muaf olacak. Milli Emlak tarafından satılacak olan arsa Bayburt Merkez'de yer alıyor.

İmarlı arsa 374.41 metrekare ve 10 Temmuz saat 09.20'de satışı yapılacak. Arsanın taşınmaz numarası 69010107570 olarak belirlendi Milli Emlak resmi internet sitesi üzerinden paylaşılan haberlere göre arsa bedeli 38 bin TL, geçici teminat bedeli ise 11 bin 400 TL olacak. Arsa ile ilgili iletişim sitesi https://bayburt.csb.gov.tr/ iletişim numarası 458 211 11 68, parsel bilgileri H43-B-20-A-2-B/ 239/3, yasal dayanak numarası 2886/45 olarak paylaşıldı.

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