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Siyaset Orada ne işi vardı? Kılıçdaroğlu detayı! Ümit Özdağ’ın toplantısında sır gibi adam
Siyaset

Orada ne işi vardı? Kılıçdaroğlu detayı! Ümit Özdağ’ın toplantısında sır gibi adam

Yeniakit Publisher
2024-01-14 11:51:00 -
Orada ne işi vardı? Kılıçdaroğlu detayı! Ümit Özdağ’ın toplantısında sır gibi adam

Zafer Partisi'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayını açıkladığı toplantıda en ön sırada ilginç bir isim vardı. CHP kurultayındaki görüntüleri ile hafızalara kazınan İmambakır Üküş...

Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ, İstanbul Büyükşehir ve ilçe Belediye Başkan Adayları tanıtım toplantısında İBB Başkan adaylarının Azmi Karamahmutoğlu olduğunu açıkladı. Salonda toplantıyı en önden izleyenler arasında dikkat çeken bir isim vardı.

Zafer Partisi lideri Özdağ ile CHP'nin önceki Genel Başkanı Kılıçdaroğlu arasındaki görüşmelere aracılık ettiği bilinen ve CHP Kurultay'ında Kılıçdaroğlu'na “Sakın çekilmeyin, biz izin vermiyoruz” sözleri ile hafızalara kazınan İmambakır Üküş'tü.

Üküş, Kurultay'da ilk tur sonrasında Kılıçdaroğlu'nun A takımının da yer aldığı odaya girip yüksek tonlarda “Hayır hayır hayır, izin vermiyorum çekilmenize. Mücadele edeceğiz kaybedeceğiz” diyerek bağırdığı görüntülenmişti.

“ZAFER MUTABAKATI”NDA DA KILIÇDAROĞLU’NUN YANINDAYDI

Gazeteci İmambakır Üküş, "Özdağ ve Kılıçdaroğlu arasındaki 'Mutabakat' metni kimi niye rahatsız ediyor?" başlığıyla kaleme aldığı yazısında Özdağ ve Kılıçdaroğlu arasında genel seçimler öncesinde imzalandığı dile getirilen mutabakat metnini ele almıştı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Ülküş'ün köşe yazısını paylaşan Ümit Özdağ, "İmambakır Üküş CHP Genel Başkan Danışmanı olarak Zafer Partisi-CHP protokolünün oluşmasının hemen her aşamasında vardı. İmzalar atılırken odadaki 4 kişiden birisiydi. Makalesi çok önemli. Özdağ-Kılıçdaroğlu Mutabakatı kimi niye rahatsız ediyor?" notunu düşmüştü.

 

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Yorumlar

İbrahim Alkılıç

Eğer bu milletin yanında değilse kimin yanında olduğu hiç mühim değil. Neticede hepsi milletimizin karşısında.

İmambakır?

ismindende belliki, bu adamın fettuşii eylemleri var. Ya şia takiyyecisi ve açık düşmanımız, ya da fetö olarak gizli düşmanımız
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