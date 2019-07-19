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Optimist Milli Takımı'na coşkulu karşılama

- 2019 Optimist Dünya Şampiyonası'nda üçüncülük ve dördüncülük elde eden milli sporcular, İzmir'de coşkuyla karşılandı

19 Temmuz 2019 Cuma 14:20
Optimist Milli Takımı'na coşkulu karşılama


İZMİR (AA) - Yelkende Antigua ve Barbuda'da düzenlenen 2019 Optimist Dünya Şampiyonası'nda üçüncülük ve dördüncülük elde eden milli sporcular, yurda döndü.

Türkiye Yelken Federasyonundan (TYF) yapılan açıklamaya göre, şampiyonada başarı elde eden Can Ertürk ile Okyanus Arıkan'ın yanı sıra Alp Namdar, Mert Aydoğan, Mustafacan Öztuncel ile TYF Antrenörü Alican Selcik ve takım lideri Gürbüz Arıkan'dan oluşan Optimist Milli Takımı kafilesi, İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda coşkuyla karşılandı.

TYF Başkanı Özlem Akdurak, TYF İcra Kurulu Üyesi Hakan Yenigün, kulüp yöneticileri, sporcuların yakınları ve vatandaşlar, milli sporcuları havalimanında alkışlarla karşıladı. Coşkulu kalabalığa, çaldığı marşlarla bando da eşlik etti.

Okyanus Arıkan, kızlarda üçüncü olurken, Can Ertürk ise genel kategoride dördüncülüğü elde etti. Türkiye, bu derecelerle optimist alanında şu ana kadarki en büyük başarıya ulaştı.

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Haber Tarihi: 19 Temmuz 2019 Cuma 14:20
  1. 2019 Optimist Dünya Şampiyonası
  2. Can Ertürk
  3. Karşılama
  4. Okyanus Arıkan
  5. Optimist Milli Takımı
  6. Yelken

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