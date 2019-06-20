Optimist Milli Takımı Fransa’ya gitti Milli yelkenciler, Crozon-Morgat’ta düzenlenecek 2019 Optimist Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek

ANKARA (AA) - Optimist Milli Takımı, Fransa'da düzenlenecek 2019 Optimist Avrupa Şampiyonası'na katılacak. Türkiye Yelken Federasyonundan (TYF) yapılan açıklamaya göre, Crozon-Morgat’taki şampiyona 22-29 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek. Fransa'ya giden Optimist Milli Takımı'nda yer alan milli yelkenciler şöyle: Firdevs Yeğin (İskenderun Yelken İhtisas ve Su Sporları Kulübü), Bilge Nur Yazıcı (Turgutreis Yelken Kulübü), Kumsal Ulaş (Fethiye Belediyespor Yelken Şubesi), Bulut Çanakçı (İstanbul Yelken Kulübü), Kuzey Kumlalı (Göztepe Spor Kulübü Yelken Şubesi), Onat Tan Öğütçü (Arkas Çeşme Yelken Gençlik ve Spor Kulübü), Fahri Can Tatlıcan (Göztepe Spor Kulübü Yelken Şubesi)



Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.