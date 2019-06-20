Optimist Milli Takımı Fransa’ya gitti
Milli yelkenciler, Crozon-Morgat’ta düzenlenecek 2019 Optimist Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek20 Haziran 2019 Perşembe 12:31
ANKARA (AA) - Optimist Milli Takımı, Fransa'da düzenlenecek 2019 Optimist Avrupa Şampiyonası'na katılacak.
Türkiye Yelken Federasyonundan (TYF) yapılan açıklamaya göre, Crozon-Morgat’taki şampiyona 22-29 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek.
Fransa'ya giden Optimist Milli Takımı'nda yer alan milli yelkenciler şöyle:
Firdevs Yeğin (İskenderun Yelken İhtisas ve Su Sporları Kulübü), Bilge Nur Yazıcı (Turgutreis Yelken Kulübü), Kumsal Ulaş (Fethiye Belediyespor Yelken Şubesi), Bulut Çanakçı (İstanbul Yelken Kulübü), Kuzey Kumlalı (Göztepe Spor Kulübü Yelken Şubesi), Onat Tan Öğütçü (Arkas Çeşme Yelken Gençlik ve Spor Kulübü), Fahri Can Tatlıcan (Göztepe Spor Kulübü Yelken Şubesi)
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