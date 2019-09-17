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Optimar'dan dikkat çeken erken seçim açıklaması: Ülkeye yapılacak en büyük kötülük

Kamuoyunda bazı çevrelerce “yakında erken seçim var” türünden dedikoduları yeniakit.com.tr’ye değerlendiren Optimar Araştırma Başkanı Hilmi Daşdemir, böyle bir süreçte erken seçim yapılmasını istemenin ülkeye yapılabilecek en büyük kötülük olacağını söyledi. Daşdemir, “Bir erken seçime ihtimal vermiyorum ama öyle bir şey olsa bile yaptığımız araştırmalarda Ak Parti ve MHP tabanının yüzde 52’lik oy oranını koruduğunu gözlemledik.” diye konuştu.

17 Eylül 2019 Salı 18:01
Optimar'dan dikkat çeken erken seçim açıklaması: Ülkeye yapılacak en büyük kötülük

 Yusuf Kenan Çakır  yeniakit.com.tr 

Bazı çevrelerce erken seçim olacağına ilişkin öngörüleri yeniakit.com.tr’ye değerlendiren Optimar Araştırma Başkanı Hilmi Daşdemir, Türkiye’nin son 5 yılda yapılan yoğun seçimler nedeniyle seçim yorgunu olduğunu belirterek, “Böyle bir süreçte Türkiye’nin yeni bir seçime değil üretmeye ve kendini toparlamaya ihtiyacı var. Erken seçim taleplerini iyi niyetli bulmam ve seçim talebinde bulunanlara da Ak Parti ve MHP’nin yüzde 52’lik oy tabanını korumaya devam ettiğini söyleyebilirim.” dedi.

Türkiye’nin seçime değil sorunlarını çözecek zamana ihtiyacı var

Türkiye’nin baş etmek zorunda olduğu onlarca ciddi mesele varken bir erken seçim istemenin ülkeye yapılabilecek en büyük kötülük olduğunu vurgulayan Daşdemir, şöyle devam etti:

Ben bir erken seçim ihtimali görmüyorum. Türkiye’nin yapısal problemleri var. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin oturması için bazı düzenlemelerin yapılması gerekiyor. Türkiye zaten seçim yorgunu.. Etrafımız ateş çemberi. Suriye ve Doğu Akdeniz’de çözmemiz gereken büyük sorunlar var. Böyle bir ortamda yapılması gereken Türkiye’nin önündeki seçime kadar olan süreyi sorunlarının çözümü için değerlendirmesine fırsat tanımaktır.

Erken seçim taleplerini ahlaki bulmam

Siyaset sahnesine yeni partilerin ve aktörlerin katılmaya hazırlandığına işaret eden Daşdemir, “Her dönem çeşitli siyasi oluşumlar olabilir. Bu siyasi aktörler elbette erken bir seçim talebinde bulunabilirler ama Türkiye’nin içinde bulunduğu durum itibariyle bir erken seçim talep etmeyi anlamlı da bulmam ahlaki de bulmam. Bu tür talepler Türkiye’nin hayrına olmaz.” diye konuştu. Daşdemir şöyle devam etti:

“Şu anda CHP’nin 31 Mart yerel seçimlerinde kazandığı belediyelerde iyi performans sergileyip millete kendisini göstermesi lazım. Diğer siyasi partiler açısından bakıldığında da önümüzdeki süreç onların da kendilerini millete anlatmaları için bir fırsat niteliğinde. Toplum olarak çokça siyaset konuşuyoruz. Artık siyaset konuşmak yerine icraat yapmaya ve üretmeye odaklanmamız gerekiyor.

Cumhur İttifakı oy oranını koruyor

Erken seçim hayalinde olanlara da yaptıkları araştırmaların sonuçlarıyla cevap veren Daşdemir, sözlerini şöyle tamamladı:

“Yaptığımız kamuoyu araştırmalarında Cumhur İttifakı’nın yüzde 52’lik oy oranını muhafaza ettiğini görüyoruz. Yani ben ihtimal vermiyorum ama erken bir seçim olması durumunda bugünkü tabloda bir değişiklik olmayacağı görülüyor. Yeni kurulacak olan siyasi partilerin de Ak Parti tabanında bir oy kopuşu oluşturacağını düşünmüyorum.”

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Haber Tarihi: 17 Eylül 2019 Salı 18:01
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