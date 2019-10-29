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Gündem

Optimar son anketi paylaştı! Halkın yüzde 64.5'i oy verdi

Optimar’ın araştırmasına göre, halkın yüzde 64.5’i Türkiye’nin uluslarası konumunu Cumhuriyetin 100.yılında hem dünyada hemde bölgesinde çok güçlü görüyor.

2019-10-29 14:58:00 - 2019-10-29 15:31:27
Optimar son anketi paylaştı! Halkın yüzde 64.5'i oy verdi

 SEZAİ ERHAN  YENİAKİT 

Optimar’ın gerçekleştirdiği araştırmada, ‘Cumhuriyetimizin 100.yılında Türkiye’nin uluslarası konumunu nasıl görüyorsunuz?’ sorusu 2023 Türkiye’si için halkın fikirlerini ortaya koydu. Araştırma, Türkiye’nin Suriye’de PKK’nın uzantısı YPG’nin ana omurgasını oluşturduğu DSG’ye karşı Barış Pınarı Harekatı’nı başlattığı hafta gerçekleşti. 

Türkiye’nin uluslararası konumu nasıl olur?

2 bin 157 kişinin katılımıyla 10-17 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilen araştırma, halkın yüzde 33.8’inin "Cumhuriyetimizin 100. yılı olan 2023’te Türkiye’nin uluslarası konumunu nasıl görüyorsunuz?" sorusuna “Bölgesinin ve İslam Dünyasının en güçlü devleti olur” şeklinde yanıt verirken, yüzde 30.7’si ise “Dünyanın en güçlü 10 ülkesinden biri olur” diyerek toplamda yüzde 64.5’i 2023’te Türkiye’nin şuankinden daha çok güçlü bir devlet olacağına işaret etti. Aynı araştırma katılımcıların yüzde 28.6’sı Türkiye’nin aynı konumunda kalacağını belirtirken yüzde 5’i ise bölünüp ve küçüleceğini belirtti.

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Yorumlar

ısa

siz yeni agit daima yaian anketleri yayiliyorsunuz çünkü yalanci yalanları sever böyle 31 matrt 23 haziran yalanlarınızı gördük
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Nostalji

ben öyle görmüyorum. Bu iki super gucu " bak karşı tarafa gecerim ha " korkutmsaı ile santajla kazanılan gecıcı bır basarıdır. Gercek başarızlık 2 super gucun bazı temel hususlarda birbirleir ile anlaştığında ve Turkiyeyi dışladıuklarında orataya cıkacaktır. Turkıye Suriyede ancak 32 km guvenlı bölgede bazı başarılı ahmlelr yapmıştır .Kbaul ama onuda 2 super guce haber vere vere ve onalradan ızızn laa ala yapmıştır. Amaç Fıratın doğsuna gecmek ıdı gecıleedı 32 km nın otesınde hala YPG_PKK hakımdır hala o petrol bölgesind ve Rakkad 'da ABD oradadır.Nedene oraya gıdılemıyor? Ha bu bıle başarıdır Ok. ama abartmmak lazım. Diğer yandan ABd oradakı ISID lılerın ve ailelelrin hapıslerde bıle bakım ve sorumluluğunu Turkıyeye yuklemıstır.Dış işleri dıyrkı bu ailelrin bakımı insani görevimizmiş. Böyle insani görev mi oluru? Yanız bızım vergılerımızle IŞID lı canıler Surıyede hapıslerde beslenıyor yalan mı? Turkıye nın zekıce dış politıka uygulanğına ınanmıyoruz. Türkıey surieyde batağa girmiştir bunun soncuc Sutıyeye ıle catısma olacaktır. Tıpkı ABd nın ıstediği gibi. Onndan cekıldıler kurnavca. Yarında cıkın surıyeden dıyecekler. İşte Erdoğanın danışmanlaırnın görmediği budur.
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