Optimar son anketi paylaştı! Halkın yüzde 64.5'i oy verdi

SEZAİ ERHAN YENİAKİT

Optimar’ın gerçekleştirdiği araştırmada, ‘Cumhuriyetimizin 100.yılında Türkiye’nin uluslarası konumunu nasıl görüyorsunuz?’ sorusu 2023 Türkiye’si için halkın fikirlerini ortaya koydu. Araştırma, Türkiye’nin Suriye’de PKK’nın uzantısı YPG’nin ana omurgasını oluşturduğu DSG’ye karşı Barış Pınarı Harekatı’nı başlattığı hafta gerçekleşti.

Türkiye’nin uluslararası konumu nasıl olur?

2 bin 157 kişinin katılımıyla 10-17 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilen araştırma, halkın yüzde 33.8’inin "Cumhuriyetimizin 100. yılı olan 2023’te Türkiye’nin uluslarası konumunu nasıl görüyorsunuz?" sorusuna “Bölgesinin ve İslam Dünyasının en güçlü devleti olur” şeklinde yanıt verirken, yüzde 30.7’si ise “Dünyanın en güçlü 10 ülkesinden biri olur” diyerek toplamda yüzde 64.5’i 2023’te Türkiye’nin şuankinden daha çok güçlü bir devlet olacağına işaret etti. Aynı araştırma katılımcıların yüzde 28.6’sı Türkiye’nin aynı konumunda kalacağını belirtirken yüzde 5’i ise bölünüp ve küçüleceğini belirtti.