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Teknoloji OPPO'nun kamerası değiştirilebilen yeni telefonu satışa sunuldu! İşte özellikleri
Teknoloji

OPPO'nun kamerası değiştirilebilen yeni telefonu satışa sunuldu! İşte özellikleri

OPPO, dünyanın ilk kaydırmalı ekran konseptine sahip yeni akıllı telefonu OPPO X 2021'i satışa sundu. İşte özellikleri...

Yeniakit Publisher
2020-12-10 00:16:00 -
OPPO'nun kamerası değiştirilebilen yeni telefonu satışa sunuldu! İşte özellikleri

Çin merkezli akıllı telefon üreticisi OPPO, geçtiğimiz aylarda telefon gövdesinden ayrılabilen bir kamera tasarımı için başvuruda bulunmuştu. OPPO'nun bu patenti, birçok kullanıcının dikkatini çekmeyi başarmıştı. Şirket şimdi de dünyanın ilk kaydırmalı ekran konseptine sahip yeni akıllı telefonu OPPO X 2021'i satışa sundu. Peki yeni telefon kullanıcılara neler vadediyor?

OPPO X 2021 kamera modülünün dahili bir bataryaya sahip olmasıyla birlikte USB-C, Wi-Fi, Bluetooth ve NFC bağlantılarını destekliyor. Ek olarak, kamera modülünde iki sensör ve hap şeklinde bir LED flaş bulunuyor.

OPPO'nun modüler kamera patenti, telefonun içine ek bir kamera yapısı eklemenin yanı sıra kullanıcılara daha fazla oynanabilirlik sağlıyor.

OPPO'nun yeni amiral gemisinin Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağı henüz bilinmiyor. Ancak şirket, 2021 yılında telefon sektöründe özellikle de kamera açısından büyük sıçramalar yaşayacak gibi görünüyor.

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