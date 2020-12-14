OPPO'nun 3 katlı katlanabilir telefon konsepti tanıtıldı

Geçtiğimiz günlerde yandan genişleyebilir akıllı telefonu OPPO X 2021'i görücüye çıkaran Çin merkezli teknoloji devi OPPO, bu kez de Japon tasarım stüdyosu Nendo ile iş birliğine gitti ve 3 katlı katlanabilir yeni bir akıllı telefon konsepti geliştirdi.

Slide-phone olarak bahsedilen telefon, sadece kredi kartı boyutlarında ve üç noktadan katlanabilecek. İlk açıldığında 1.5 inçlik bir bilgi ekran sunan konsept telefon, ikinci kez açıldığında fotoğraf çekmek ve oyun oynamak için yeterince iyi olduğu iddia edilen 3.15 inçlik bir ekran sunacak.

Üçüncü açılmada ise tamamen açılacak ve 7 inçlik bir ekran boyutuna ulaşacak. Telefon ayrıca çeşitli notlar almayı mümkün hale getiren S-Pen gibi bir kalemi de bünyesinde barındırcak.

Yeni telefon konseptine dair bilgiler şu anlık sadece bunlarla sınırlı. Ancak yeni akıllı telefonun 2021 yılı içerisinde satışa sunulması bekleniyor.