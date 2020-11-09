Oppo'dan Reno4 Serisi'nde ultra ince tasarım

İSTANBUL (AA) - Kullanıcıların teknolojik inovasyonun dışında daha az köşeli, hafif, tutması ve taşıması kolay bir akıllı telefon istemelerini dikkate alan Oppo, Reno4 Serisi'ndeki ultra ince tasarımıyla dikkati çekiyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Oppo, aktif bir şekilde modern dünyanın parçası olmak isteyen kullanıcıların zorlandıkları noktaları tespit etti.

Kullanıcılar, teknolojik inovasyonun dışında daha az köşeli, hafif, tutması ve taşıması kolay bir akıllı telefon istiyor. Söz konusu talebi göz önünde bulunduran Oppo, çok az eğime, yumuşak bir dokunuşa ve üzerinde titizlikle çalışılmış ayrıntılara sahip Reno4 Serisi'ni tasarladı.

Basit bir tasarımın altında ileri düzeyde gelişkin teknolojinin yattığı bu cihazlar geleceğin akıllı telefon kullanıcılarının ihtiyaç duyduğu fonksiyonlar ve estetik beklentiler arasındaki nihai dengeyi kuruyor.

Akıllı telefon üreticilerinin karşılaştığı en büyük tasarım zorluklarından biri, ince gövdeyi korurken yeni özellikleri cihaza yerleştirebilmek... Bu zorluğu aşmak için Reno4 Serisi'nde, Oppo'nun Ar-Ge gücüne dayanan birçok optimizasyon yer aldı. İşin temeline güçlü performans konularak ürünün boyutlarını ve ağırlığını asgari düzeye çekmek için tasarım optimize edildi.

Oppo, genel bir yaklaşım benimsemedi. Reno4 Serisi için çizim masasına her milimetreyi optimize etmek ve gerek olmayan her gram ağırlığı ortadan kaldırmak kararlılığıyla oturdu.





- 161 gram ağırlığında ve sadece 7,7 milimetre genişliğinde





Kendi fiyat aralığında en ince akıllı telefon olma rekorunu korumak için Reno4 Pro, 161 gram ağırlığında ve sadece 7,7 milimetre genişliğinde bir ürün olmayı başardı. Hızlı şarj ve enerji tasarrufu için de kullanıcılara 65W SuperVOOC 2.0 çözümünü sundu.

Ayrıca, 165 g / 7,7 mm'lik Reno4 ve 164 g / 7,48 mm'lik Reno4 Lite modelleri ile bu seri hayal edilemeyecek kadar ince ve hafif bir tasarımı kullanıcıların hizmetine sundu.

Oppo, gerçekleştirdiği ultra ince tasarıma rağmen pil performansından hiçbir ödün vermedi. Onun yerine şarj hızını ve enerji tasarrufunu artırırken, pil boyutlarını optimize etmeyi başardı. Gövde kalınlığını azaltmak için Reno4 Serisi'ndeki pil yassı bir şekil verilerek cihaza yerleştirildi. Buna ek olarak Reno4 Serisi'nin kalınlığını asgari düzeye indirebilmek için entegre tasarım optimizasyonu yapıldı.

Reno4 Serisi'nde arka kapağın altında alev yavaşlatıcı çelik tabaka yerine yanmaz mürekkep kullanıldı. Böylece gövdesi 0,15 mm daha ince oldu. Ayrıca Reno4 Pro ana karttaki bazı bileşenleri de minimize ederek genel kalınlığı 0,27 mm daha azalttı.

Reno4 Pro, 6'ncı nesil parmak izi sensörüne sahip olan Gizli Parmak İzi Kilit Açma 4.0 teknolojisi kullanıyor. Bu sensörün bir önceki nesilde 2,8 mm olan kalınlığı, yeni teknolojide 0,27 mm'ye inmiş durumda ve bu denli ince olmasına rağmen eski kalın sensörden daha hızlı çalışıyor.





- Geleceğin akıllı telefonunda en önemli şey ekran





Akıllı telefonlar, giderek daha inceliyor ve hafifliyor ancak kullanıcıyı bir bakışta içine çeken bir deneyim yaşatmak için ekran bunun tersine giderek daha büyük ve daha aydınlık hale geliyor.

Oppo, kullanıcılarına müthiş bir tutuş kolaylığıyla birlikte daha büyük ve daha iyi ekranlar sunmak için her zaman sınırları zorladı. Reno4 Pro, uzun süre mükemmel ve rahat bir görüş deneyimi yaşatan 6.5 inç 90Hz çerçevesiz ekran sunuyor. Ekranın gövdeye oranı ise yüzde 92,01.



Endüstrideki en iyi Chip on Plastic (COP) paketleme teknolojisiyle hazırlanan 3D Kavisli Sınırsız Ekran, Reno4 Pro'yu hafif bir cihaz yapıyor.

COP paketleme, mevcut endüstri standartlarında gelişmiş bir teknoloji ancak maliyeti daha yüksek. Bununla birlikte kavisli ekranın yüksek orandaki esnekliğinin yarattığı güçten tam olarak yararlanıyor ve ekranın işgal ettiği boşluğu azaltıyor.



Reno4 Pro'nun kavisi, istemeden telefonu çalıştırma, cihazı tutmanın verdiği his ve tasarım estetiği gibi konuların kapsamlı bir şekilde değerlendirilmesinin sonucu olarak ortaya çıktı.

Her bir kavis ergonomik olarak mükemmel tasarımın bir parçası oldu. Böylece cihazı çok rahat bir şekilde tutma deneyimi gerçekleşti.



Mükemmel bir deneyim yaşatmak için Oppo, arka bölümün planlanmasından kullanılan telefon malzemelerine kadar her detayı düşünüyor ve çözüm getiriyor.

Reno4 Serisi'nde arka bölümün tasarımı, "pürüzsüz, ince ve hafif" kavramına uygun yapılmış ancak aynı zamanda Reno kullanıcılarının kendi özgün kimliklerini ifade etmelerine de izin veriyor.



Reno4 Serisi'nin arka bölümünde iki farklı yapı bulunuyor. Sol üst tarafta dörtlü kamera dizilimi şeffaf ve dikdörtgen biçiminde bir pencereye yerleştirilmiş durumda. Şeffaf pencere doğal olarak arka kısmın rengine kaynıyor ve telefonun daha ince görünmesini sağlıyor.

Dörtlü kamera düzenlemesi, sadece şık ve fütüristik görünmekle kalmıyor, aynı zamanda bütün gövdenin basit ve temiz görünmesini gösteriyor.



Reno4 Serisi, ışık parlamasını önleyen mat cilayla sunuluyor. Ayrıca, yüzeyi de lekelenmeleri önlemek için optimize edildi. Arka bölümdeki malzemeyi yenilemek için Oppo yeni bir Renk, Malzeme, Cila (RMC) renklendirme tekniği geliştirerek mat cilayı çok etkileyici bir görünüşe kavuşturdu.

Özel bir baskı yöntemiyle her bir yuvarlak partikülün pırlanta gibi parlaması sağlanıyor ve mat yüzeyin üstünde metal gibi bir parlaklık oluşuyor. Bu yöntem, arka tarafı parmak izine ve çizilmelere karşı dirençli yapıyor.