OPPO ilk televizyonlarını duyurdu

Dev teknoloji şirketi OPPO, düzenlenen bir etkinlikte ilk televizyon modelleri olan TV S1 ve TV R1'i tanıttı. TV S1, premium özellikleriyle dikkat çekerken, TV R1 ise oldukça uygun fiyatıyla kullanıcıları etkilemeyi başardı.

65 inç büyüklüğünde 4K çözünürlük sunan bir QLED ekran ile gelen TV S1, açılabilir bir ön kamera desteğine sahip. Kullanıcılar bu sayede yeni akıllı televizyonu kullanarak görüntülü aramalar gerçekleştirebilecek. Ayrıca kullanıcılar, televizyonun MEMC desteğinin de keyfini sürebilecekler.

OPPO'nun premium özelliklere sahip televizyonu TV S1, gücünü ise MediaTek MT9950 işlemciden alacak. Bu güç, 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanı ile desteklenecek.

TV S1, ilerleyen günlerde 1,200 dolar fiyat etiketiyle satışa sunulacak.

55 inç ve 65 inç boyutlarıyla kullanıcıların karşısına çıkan OPPO TV R1 ise yüzde 96 oranında ekran gövde oranına sahip. TV R1, gücünü MediaTek MTK9652 işlemciden alacak. Bu işlemci, televizyonun 1 saniyede açılmasını sağlayacak.

Ayrıca bu akıllı televizyon, kullanıcılara 2 GB RAM ve 32 GB depolama alanı sunacak.

TV R1'in 55 inç büyüklüğündeki varyantı 490 dolar, 65 inç büyüklüğündeki varyantı ise 640 dolardan satışa sunulacak.