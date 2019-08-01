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“OPPO Fotoğraf Ödülleri 2019” sonuçlandı

Şirketin, akıllı telefon fotoğrafçılığının gelişimine katkı sunmak amacıyla profesyonel veya amatör herkesin katılımına açık olarak küresel çapta gerçekleştirdiği yarışmada kazananlar belli oldu- Yarışmaya 61 günde, 36 ülke ve bölgeden 42 bin 188 katılım gerçekleşti- OPPO Global Pazarlama Direktörü Derek Sun:- "Fotoğrafçılık her zaman OPPO'nun stratejisinin merkezinde oldu. OPPO, hem donanımda hem de algoritmalarda, kullanıcılara daha iyi bir fotoğrafçılık deneyimi sunmak ve harika fotoğraflar çekmeyi kolaylaştırmak için çalışmaya ve araştırma yapmaya devam edecek"

01 Ağustos 2019 Perşembe 12:05
“OPPO Fotoğraf Ödülleri 2019” sonuçlandı

İSTANBUL (AA) - OPPO'nun akıllı telefon fotoğrafçılığının gelişimine katkı sunmak amacıyla profesyonel veya amatör herkesin katılımına açık olarak küresel çapta gerçekleştirdiği yarışması sonuçlandı.

OPPO'dan yapılan açıklamaya göre, şirketin düzenlediği “OPPO Fotoğraf Ödülleri 2019” isimli yarışma, dünyanın dört bir yanındaki yeni nesil mobil fotoğrafçılığı seven kullanıcılara ilham verme amacıyla gerçekleştirildi.

Yarışmaya 61 günde, 36 ülke ve bölgeden 42 bin 188 katılım gerçekleşti. Başvurular, jüri tarafından değerlendirildi ve dereceye giren eserler 31 Temmuz'da yarışmanın web adresinde açıklandı. İki fotoğrafçı büyük ödülü kazanma başarısı gösterdi. Ayrıca kategori kazananları ve jüri özel ödülüne layık görülen eserler belirlendi.

Yarışmaya katılan en iyi fotoğraflar, web sitesindeki fotoğraf galerisinde paylaşıldı. “OPPO Fotoğraf Ödülleri 2019”da kazananlara toplam 10 bin dolar para ödülü verildi. Tüm kazananlara ayrıca birer OPPO Reno 10x Zoom hediye edildi.

“Sizin Yaratıcılığınız”, “Sizin Geceniz”, “Sizin İnsanlarınız”, “Sizin Bakış Açınız” ve “Sizin Dünyanız” isimli 5 farklı kategoride düzenlenen yarışma, OPPO markalı telefonlarla çekilen “OPPO Grubu” ve “Açık Grup” olarak iki ayrı gruba ayrılarak gerçekleştirildi.


- OPPO ve gelişen mobil fotoğrafçılık teknolojisi


Mobil fotoğrafçılık kavramı, modern ve profesyonel fotoğrafçılık alanında her geçen gün daha çok önem kazanırken, OPPO’nun pratik, fonksiyonel ve kullanım kolaylığı sunan modelleri bu teknolojik evrimi olumlu yönde etkiliyor.

OPPO, “Reno 10x Zoom” adlı yeni modelinde yer alan; 10x HibritZoom, Ultra Gece Modu 2.0, Portre Modu ve yapay zeka algoritması gibi özelliklerle fotoğraf kalitesini daha da artırarak, akıllı telefon fotoğrafçılığını bir üst seviyeye taşıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen OPPO Global Pazarlama Direktörü Derek Sun, dünyanın önde gelen kameralı akıllı telefon markalarından biri olarak, kullanıcılarına her zaman en iyi fotoğrafçılık teknolojisini ve deneyimini sunduklarını belirterek, "Fotoğrafçılık her zaman OPPO'nun stratejisinin merkezinde oldu. OPPO, hem donanımda hem de algoritmalarda, kullanıcılara daha iyi bir fotoğrafçılık deneyimi sunmak ve harika fotoğraflar çekmeyi kolaylaştırmak için çalışmaya ve araştırma yapmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.

OPPO, yarışmanın kampanya videosunda ünlü Fransız fotoğrafçı Fanny Latour-Lambert ile iş birliği yaptı. Projeyle ilgili aynı zamanda bir manifesto niteliği taşıyan video, OPPO’nun iş ortağı ve resmi akıllı telefon markası olduğu dünyaca ünlü tenis turnuvası Roland-Garros’ta çekildi. Videoda, tenis kortunda olduğu gibi mükemmel fotoğraflar çekebilmek için gösterilmesi gereken kararlılık vurgulanıyor. Ayrıca OPPO’nun, hem profesyonellere hem de amatörlere fotoğrafçılık konusunda yaratıcılıklarını ifade etme fırsatı sunduğu belirtiliyor.

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Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 12:05
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