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Aktüel

OPPO A31 ve A52 Türkiye'de satışa sunuldu

Akıllı telefon markalarından OPPO, orta segmentteki kullanıcılara hitap eden A Serisi'nin A31modelini Türkiye'de 3 bin 99 TL'den, A52 modelini de 3 bin 399 TL'den satışa sundu

Yeniakit Publisher
2020-08-14 14:33:48 -
OPPO A31 ve A52 Türkiye'de satışa sunuldu

İSTANBUL (AA) - OPPO, orta segmentteki kullanıcılara hitap eden A Serisi'nin A31 ve A52 modellerini Türkiye'de tüketicilerle buluşturdu.

OPPO açıklamasına göre, 6.5 inç genişliği ve 1600x720 ekran çözünürlüğü bulunan A31 modeli, 256 GB'a kadar genişletilebilen saklama kapasitesi ve günlük yaşamda tüketicinin karşılaşacağı senaryolar için optimal değer sağlayan üç kameralı düzenlemesiyle kendi kategorisinde rekabetçi bir ürün seçeneği oluşturuyor.

Akıllı telefonun arka kısmında bulunan 12MP üçlü kamera düzeni farklı sahnelerde başarılı portreler çekmeyi mümkün kılıyor. A31, gövdenin ortasına konumlandırılan bir parmak izi okuyucusu ile birlikte geliyor.

- Daha net ve daha etkileyici bir izleme deneyimi sunuyor

Açıklamaya göre, serinin bir diğer modeli A52 ise, neo-tasarıma sahip ultra yüksek çözünürlüklü ekranıyla öne çıkıyor. Böylece hem oyun oynarken hem de video izlerken daha net ve daha etkileyici bir izleme deneyimi sunuyor. 6.5 inç genişlik ve 2400x1080 ekran çözünürlüğüne sahip olan A52'nin, yapay zeka dört kamerası bulunuyor.

Bu özellik, ultra net videolar, başarılı bir gece görüşü ya da bir selfie çekmeye olanak sağlıyor. A52'nin parmak izi okuyucusu ise cihazın yan tarafında yer alıyor.

Ayrıca A31 modelinin tavsiye edilen satış fiyatı 3 bin 99 TL, A52 modelinin tavsiye edilen satış fiyatı ise 3 bin 399 TL olarak belirlendi.

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