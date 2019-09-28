Operatörlerin deprem sınavı

İstanbul’da yaşanan 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından cep telefonları ile iletişim kurmakta zorlanan vatandaşların eleştiriyle gündeme gelen GSM operatörlerinden ‘kesintisiz iletişim’ açıklamaları geldi. Turkcell yönetimi, şirketin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Silivri açıklarında meydana gelen depremden dolayı perşembe günü ses aramalarında yoğunluk yaşandığına dikkat çekerek, “Hizmet dışı kalan sahamız bulunmamaktadır. 4.5G ve fiber altyapımız kesintisiz hizmet vermektedir’’ bilgisini verirken, acil durumlarda yoğun arama trafiği nedeniyle GSM aramalarında kısa süreli kesintiler yaşanabildiğine dikkat çekti ve ‘’O anlarda hangi operatörü kullanıyor olursanız olun internet üzerinden arama ve mesajlaşma sağlayan BiP ile kesintisiz iletişim sağlayabilirsiniz’’ bilgisini paylaştı.

Abonelerinden özür diledi

Türk Telekom da yaptığı açıklamada, deprem sonrasında sesli aramalardaki trafik yoğunluğu nedeniyle mobil iletişimde aksaklık yaşandığını belirterek, “Sorun sadece mobil iletişimi olumsuz etkilemiş olup sabit ses, geniş bant ve fiber altyapı hizmetlerimizde bir sorun oluşmamıştır. Yaşanan iletişim kesintisinden etkilenen tüm abonelerimizden özür dileriz. Süreç içerisinde gösterdiği hoşgörü ve sabırla bize destek veren tüm abonelerimize teşekkür ederiz’’ ifadelerini kullandı.

Türk Telekom’dan 10 GB bedava internet

Açıklamada, “Yaşanan bu olumsuzluğu bir nebze de olsa telafi edebilmek adına, tüm mobil abonelerimize 2 ay boyunca aylık 5 GB, toplam 10 GB mobil internet tanımlanacaktır” görüşlerine yer verildi.

Sistem kilitlendi

Yaşanan teknik sıkıntının temelinde ani yüklenmenin olduğunu dile getiren bilişim uzmanları, Türk Telekom’da sistemin kilitlenmesi sonrası kendini uptade yapamaması sonucu bir problemle karşılaşılmış olabileceğini kaydetti. Yaşanılan sıkıntının diğer ayağında ise konfigirasyon ve yazılımdan kaynaklı eksiklerin olabileceği dile getirildi.