0553 313 94 23

Operatörlerin deprem sınavı

İstanbul depremi nedeniyle cep telefonları ile iletişim kurmakta zorlanan vatandaşların eleştiriyle gündeme gelen GSM operatörlerinden açıklama yapıldı.

28 Eylül 2019 Cumartesi 12:06
Operatörlerin deprem sınavı

İstanbul’da yaşanan 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından cep telefonları ile iletişim kurmakta zorlanan vatandaşların eleştiriyle gündeme gelen GSM operatörlerinden ‘kesintisiz iletişim’ açıklamaları geldi. Turkcell yönetimi, şirketin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Silivri açıklarında meydana gelen depremden dolayı perşembe günü ses aramalarında yoğunluk yaşandığına dikkat çekerek, “Hizmet dışı kalan sahamız bulunmamaktadır. 4.5G ve fiber altyapımız kesintisiz hizmet vermektedir’’ bilgisini verirken, acil durumlarda yoğun arama trafiği nedeniyle GSM aramalarında kısa süreli kesintiler yaşanabildiğine dikkat çekti ve ‘’O anlarda hangi operatörü kullanıyor olursanız olun internet üzerinden arama ve mesajlaşma sağlayan BiP ile kesintisiz iletişim sağlayabilirsiniz’’ bilgisini paylaştı.

Abonelerinden özür diledi

Türk Telekom da yaptığı açıklamada, deprem sonrasında sesli aramalardaki trafik yoğunluğu nedeniyle mobil iletişimde aksaklık yaşandığını belirterek, “Sorun sadece mobil iletişimi olumsuz etkilemiş olup sabit ses, geniş bant ve fiber altyapı hizmetlerimizde bir sorun oluşmamıştır. Yaşanan iletişim kesintisinden etkilenen tüm abonelerimizden özür dileriz. Süreç içerisinde gösterdiği hoşgörü ve sabırla bize destek veren tüm abonelerimize teşekkür ederiz’’ ifadelerini kullandı.

Türk Telekom’dan 10 GB bedava internet 

Açıklamada, “Yaşanan bu olumsuzluğu bir nebze de olsa telafi edebilmek adına, tüm mobil abonelerimize 2 ay boyunca aylık 5 GB, toplam 10 GB mobil internet tanımlanacaktır” görüşlerine yer verildi.

Sistem kilitlendi

Yaşanan teknik sıkıntının temelinde ani yüklenmenin olduğunu dile getiren bilişim uzmanları, Türk Telekom’da sistemin kilitlenmesi sonrası kendini uptade yapamaması sonucu bir problemle karşılaşılmış olabileceğini kaydetti. Yaşanılan sıkıntının diğer ayağında ise konfigirasyon ve yazılımdan kaynaklı eksiklerin olabileceği dile getirildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Eylül 2019 Cumartesi 12:06
  1. İstanbul’da yaşanan 5
  2. 8 büyüklüğündeki deprem
  3. GSM operatörleri
  4. kesintisiz iletişim
  5. Turkcell
  6. 4.5G
  7. BiP
  8. Türk Telekom

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bu iz, şehirlerde yuvaya dönüşüp kalplerde yer etti
    1. Bu iz, şehirlerde yuvaya dönüşüp..
    2. İşte o dev rakam! Hava yükünü İstanbul..
    3. Eminevim 109 şubede birden faizsiz..
    4. Asılsız FETÖ ihbarı yüzünden mağdur oldu
    5. İsteğe bağlı sigorta primi ne kadar?..
    6. İhsan Şenocak büyük tehlikeye dikkat..
    7. Operatörlerin deprem sınavı
    8. Ekonomik güven endeksi azaldı
    9. Yeniden Refah Partisi tehlikeye dikkat..
    10. Mandalinanın faydaları nelerdir?..
    11. Beyanname süresi uzatıldı
    12. ALES sonuçları ne zaman açıklanacak?..
    13. Erdoğan’ın sözlerine destek veren..
    14. Turpun faydaları nelerdir? Turp neye..
    15. Nane limon nasıl yapılır? Nane limonun..
    16. Medipol Başakşehir Teknik Direktörü..
    17. Beşiktaş'ta ayrılık! Devre arası..
    18. Nefesler tutuldu, kozlar paylaşılacak!..
    19. Beşiktaş'ın golcüsü Burak Yılmaz:..
    20. Sigorta sorgulama SSK 4A, Bağkur 4B,..
    21. Prof. Dr. Naci Görür Büyük İstanbul..
    22. Kültür ve Turizm Bakanlığı sözleşmeli..
    23. Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu:..
    24. Bakan Kurum: Kaçak ne varsa kaldırılacak
    25. Adalet Bakanlığı sözleşmeli personel..
    26. Milli gemilere çok özel görev!..
    27. Ev sahibine sinirlendi, hıncını..
    28. Kentsel dönüşüm için nereye başvurulur
    29. ‘Vergiler kredi kartıyla ödensin’
    30. Nagehan Alçı’ya “boş konuşuyorsunuz”..
    Sokak ortasında ibretlik görüntü!
    Sokak ortasında ibretlik görüntü!
    Deprem uzmanı 'En çok korktuğumuz yer' deyip İstanbul'daki o ilçeyi gösterdi
    Deprem uzmanı 'En çok korktuğumuz yer' deyip İstanbul'daki o ilçeyi gösterdi
    Başkan Erdoğan FOX News sunucusuna ayar verdi!
    Başkan Erdoğan FOX News sunucusuna ayar verdi!
    Yeni dönem başlıyor! ‘Tebdil-i denetim’ yapılacak
    Yeni dönem başlıyor! ‘Tebdil-i denetim’ yapılacak
    İstanbul depremini bilmişti! Hoogerbeets korkutan bir uyarı daha
    İstanbul depremini bilmişti! Hoogerbeets korkutan bir uyarı daha

    Günün Karikatürü

    28 Eylül 2019
    İstanbul'da yine deprem oldu! Yine sallandık
    İstanbul'da yine deprem oldu! Yine sallandık
    Bahçeli paylaşımı MHP'lileri kızdırmıştı! CHP'li Mücahit Avcı'yı tekme tokat dövdüler
    Bahçeli paylaşımı MHP'lileri kızdırmıştı! CHP'li Mücahit Avcı'yı tekme tokat dövdüler