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Gündem Operasyonun böylesi! Bakan Yerlikaya duyurdu
Gündem

Operasyonun böylesi! Bakan Yerlikaya duyurdu

Yeniakit Publisher
2024-03-30 08:38:00 -

'Mercek-15' operasyonlarında 750 ruhsatsız silah ele geçirildi, 878 kişi hakkında işlem yapıldı. Yayınlanan videoda onlarca araçla operasyona gidildiği görüldü.

Bakan Yerlikaya açıkladı. 68 ilde Ruhsatsız Silah Taşıyan Şahıslara ve Silah Kaçakçılarına yönelik 4 gündür devam eden 'Mercek-15' operasyonlarında; 559 ruhsatsız tabanca, 58 kurusıkıdan çevrilmiş tabanca, 14 uzun namlulu tüfek, 119 ruhsatsız av tüfeği olmak üzere toplam; 750 silah ele geçirildi. 878 şüpheli hakkında ise işlem yapıldı.

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