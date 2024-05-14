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Gündem Operasyonların ardı arkası kesilmiyor! Şimdi de Hakan Uslu'nun örgütü çökertildi
Gündem

Operasyonların ardı arkası kesilmiyor! Şimdi de Hakan Uslu'nun örgütü çökertildi

Yeniakit Publisher
2024-05-14 10:32:00 - 2024-05-14 10:32:00
Operasyonların ardı arkası kesilmiyor! Şimdi de Hakan Uslu'nun örgütü çökertildi

Tekirdağ merkezli 4 ilde "Mahzen-45" operasyonlarda elebaşılığını Hakan Uslu'nun yaptığı suç örgütü çökertildi.

Tekirdağ merkezli 4 ilde jandarma tarafından düzenlenen "Mahzen-45" operasyonlarında elebaşılığını Hakan Uslu'nun yaptığı organize suç örgütü çökertildi. Operasyonlarda elebaşının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 6 şüpheli yakalandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Tekirdağ merkezli 4 ilde jandarma tarafından düzenlenen "Mahzen-45" operasyonlarında elebaşılığını Hakan Uslu'nun yaptığı organize suç örgütünün çökertildiğini belirterek, operasyonlarda elebaşının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 6 şüphelinin yakalandığını kaydetti.

"Ailelerimizin huzurunu kaçıran organize suç örgütlerine, çetelere milletimizin duası ve desteğiyle nefes aldırmayacağız. Şafak sökerken de gün batarken de operasyonlarımız devam edecek" diyen Bakan Yerlikaya operasyonlarla ilgili şu ayrıntıları paylaştı:

"Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığı ve Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde; Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucu Tekirdağ merkezli İstanbul, Adana ve Mersin'de düzenlenen operasyonlarda parada sahtecilik suçunu örgütlü olarak işleyen organize suç örgütü üyesi şüphelilerin; sahte para imal ettikleri ve bu paraları piyasaya sürmeye hazırlandıkları tespit edildi.
Operasyonlar sonucu 3 milyon 200 bin ABD doları değerinde sahte para, 7 adet dolar basma kalıbı, 2 adet para sayma makinesi, 3 adet para kontrol makinesi, 3 adet para ayarlamada kullanılan bilgisayar, fotokopi makinesi, pres transfer makinesi, kırpma makinesi ve para basımında kullanılan matbaa makinesi ele geçirildi.

Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonları gerçekleştiren kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle."
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