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Operasyonlarda ele geçirilen silahları çalan polise 25 yıl hapis!

Gaziantep'te emniyet tarafından düzenlenen operasyonlarda ele geçirilen silahları çaldığı iddiasıyla yargılanan polis memuru, mahkeme tarafından 25 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırıldı.

13 Aralık 2018 Perşembe 17:28
Operasyonlarda ele geçirilen silahları çalan polise 25 yıl hapis!

Gaziantep’te Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonlarda ele geçirilen silahları çalıp satan polis memuru 25 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'nden silah ve bazı elektronik malzemelerin çalınıp satılmasıyla ilgili tutuklu polis memuru H.Y.'nin yargılanmasına 11. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanıklar H.Y., T.Ç., A.T. ve bazı tutuksuz sanıklar katıldı.

“Hata yaptık farkındayız”

H.Y. tahliyesini talep ederek, "Biz bir hata yaptık farkındayız. Emniyette ne kadar eksik varsa üzerimize yıkmaya çalışıyorlar” dedi. Sanık A.T. ise kendisine getirilen silahlar ve elektronik eşyaları sattığını kabul etti. Diğer tutuksuz sanıklar suçsuz olduklarını belirterek, getirilen eşyaların çalıntı olduğunu bilmediklerini savundu.

Tutuklu polis memuru H.Y.'ye 25 yıl 5 ay, A.T.’ye 10 yıl 11 ay, T.Ç.’ye 12 yıl 1 ay hapis cezası verildi.

Haber Tarihi: 13 Aralık 2018 Perşembe 17:28
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