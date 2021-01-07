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Gündem Operasyonda gözaltına alınmışlardı! Karar verildi
Gündem

Operasyonda gözaltına alınmışlardı! Karar verildi

Silahlı terör örgütü DAEŞ'e yönelik operasyonda gözaltına alınan 11 kişiden 3'ü tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2021-01-07 20:49:00 -
Operasyonda gözaltına alınmışlardı! Karar verildi

Muş'ta silahlı terör örgütü DAEŞ'e yönelik operasyonda gözaltına alınan 11 kişiden 3'ü tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Muş Cumhuriyet Başsavcılığının talimatlarıyla İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, DAEŞ'in faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda terör örgütü DAEŞ içerisinde faaliyet gösteren, çatışma bölgeleri ve selefi gruplarla irtibatlı olan, kitapevinde örgütsel toplantılar yapan, çocuklarını okula göndermedikleri tespit edilen kişilerin adreslerine ve bir kitapevine gerçekleştirilen operasyonda 11 kişi gözaltına alındı.

Kişilerin ikametlerinde ve faaliyetlerini yürüttükleri kitapevinde yapılan aramalarda, patlayıcı madde yapımında kullanılan 2,661 gram amonyum nitrat, 2 ruhsatsız av tüfeği, örgütün propagandasının yapıldığı, toplatma kararı bulunan çok sayıda kitap, dergi ve dijital malzeme ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerden sonra adliyeye sevk edilen 11 kişiden 3'ü tutuklandı, 9 kişi ise savcılıktan adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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