0553 313 94 23

Operasyonda ele geçirilen füzeyi PKK'ya kimin verdiği ortaya çıktı

MARDİN'de, güvenlik güçlerince sürdürülen 'Kıran-2' operasyonunda, Bagok kırsalında ele geçirilen, terör örgütü PKK'ya ait 2 Metis M-1 füze ateşleyicisinin özelliği ortaya çıktı. Füze ateşleyicisinin, terör örgütü YPG tarafından Suriye'den Mardin'in Nusaybin ilçesi kırsalına kaçak yollardan gönderildiği öğrenildi.

26 Eylül 2019 Perşembe 14:59
Operasyonda ele geçirilen füzeyi PKK'ya kimin verdiği ortaya çıktı

Mardin, Şırnak ve Batman'da, 28 Ağustos'ta, 117 timin katılımıyla terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan 'Kıran-2' operasyonu devam ediyor. Mardin'in Nusaybin ilçesindeki Bagok kırsalında, 22 Eylül'de 41 timle sürdürülen operasyonda, terör örgütünün cephaneliğinin yanı sıra 20 yıllık arşivi de ele geçirildi. 

Ele geçirilenler arasında olan, Rus yapımı 2 adet Metis M-1 füze ateşleyicisinin özelliği ortaya çıktı. Güvenlik kaynakları; Metis M-1 füze ateşleyicisinin, karadan karaya ve karadan havaya atıldığını, 95 santimlik çelik zırhı delebilecek güce sahip olduğunu belirtti. Füzenin, 2 kilometrelik menzilde hedefini vurma özelliğinin de bulunduğu öğrenildi. 

TSK'nın envanterinde yok

Tripod üzerinden ateşlenen ve 15 saniye içinde fırlatılmaya hazır hale getirilebilen füze, hedefin aniden ortaya çıkması durumunda topçusu tarafından bir nesneye yaslanarak da omuzdan fırlatılabiliyor. Rus ordusunun yanı sıra Ukrayna, Gürcistan, Ermenistan, Macaristan, Hırvatistan, Malezya, İran, Güney Kore, Suriye ve Lübnan Hizbullahı tarafından kullanılan füzenin, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterinde yer almadığı öğrenildi. Termal kamera da takılabilen, yaklaşık 1 metre uzunluğunda, 30 kilogram ağırlığındaki füzenin seri olarak da kullanılabildiği belirtildi. Başlığı saniyede 200 metre hızla seyreden füzenin değerinin ise 100 bin dolar civarında olduğu öğrenildi. 

YPG, Suriye'den çekilmiş

Güvenlik kaynaklarınca terör örgütü PKK'ya yönelik sürdürülen operasyonda ikinci kez ele geçirilen Metis M-1 füze ateşleyicisinin, terör örgütü YPG tarafından Suriye'den Mardin'in Nusaybin ilçesi kırsalına kaçak yollardan gönderildiği belirtildi. 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Eylül 2019 Perşembe 14:59
  1. Şırnak
  2. Batman
  3. Mardin
  4. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    166 gün sonra kemikleri bulundu
    1. 166 gün sonra kemikleri bulundu
    2. Turkcell güneş enerjisiyle iletişimi..
    3. Beşiktaş'ta Ruiz düz koşulara başladı
    4. Sarıkamış'ta orman yangını! 8 hektar..
    5. Operasyonda ele geçirilen füzeyi..
    6. Bakanlık terör uyarısı yaptı!
    7. Ordu’da uyuşturucu operasyonu
    8. Avcılar'da caminin minaresi yıkıldı!
    9. Deprem sonrası AFAD ve Kızılay'dan..
    10. İstanbul ve Kocaeli'de okullar tatil..
    11. Valilikten son dakika deprem hasarı..
    12. İmamoğlu'ndan depreme ilişkin açıklama!
    13. Deprem hangi illerde hissedildi?
    14. Deprem nedeniyle duruşmalara ara
    15. Silivri Devlet Hastanesi boşaltıldı
    16. Seleznov küllerinden doğdu
    17. İstanbul'da okullar tatil olacak mı?..
    18. Ateist solaklar Yeni Akit'i hedef..
    19. 24 büyükbaş feci şekilde telef oldu
    20. İstanbul Valiliğinden flaş açıklama
    21. İstanbul'da bir deprem daha!
    22. Türkiye - Arnavutluk maçının biletleri..
    23. Okul çıkışı öğrenci kavgası canından..
    24. Nevşehir'de kan donduran cinayet:..
    25. Somali'de Türkiye Maarif Vakfı aracına..
    26. Çanakkale'de 20 düzensiz göçmen..
    27. 5.8’lik deprem! İstanbul sokaklara..
    28. Otomobilin motoruna giren yılanı..
    29. AFAD depremin şiddetini açıkladı
    30. Erdoğan'ın BM'deki sözleri Kapadokya..
    Selvi’den dikkat çeken iddia! Akşener’den ittifak için AK Parti’ye ilginç teklif
    Selvi’den dikkat çeken iddia! Akşener’den ittifak için AK Parti’ye ilginç teklif
    Mahkeme başkanının sorusuna şaşırtan cevap! 'Benim evlilik anlayışım bu'
    Mahkeme başkanının sorusuna şaşırtan cevap! 'Benim evlilik anlayışım bu'
    "Erdoğan sizi böyle rezil eder"
    "Erdoğan sizi böyle rezil eder"
    Başkan Erdoğan'dan o bakana flaş çağrı: Sen bildiğin yolda yürü
    Başkan Erdoğan'dan o bakana flaş çağrı: Sen bildiğin yolda yürü
    Zamanlaması dikkat çekti! Yunan basınından alçaklık
    Zamanlaması dikkat çekti! Yunan basınından alçaklık

    Günün Karikatürü

    26 Eylül 2019
    Milletvekilinin evinde çalışan genç kadın canına kıydı!
    Milletvekilinin evinde çalışan genç kadın canına kıydı!
    Erdoğan'ın BM'deki konuşması Mısır'ı rahatsız etti
    Erdoğan'ın BM'deki konuşması Mısır'ı rahatsız etti