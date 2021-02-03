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Dünya Operasyon yapıldı! Pakistan'da çatışma
Dünya

Operasyon yapıldı! Pakistan'da çatışma

Pakistan'ın Kuzey Veziristan bölgesinde, teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada, 4 terörist ölü ele geçirildi, 2 asker hayatını kaybetti, 4 asker yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-02-03 22:56:00 -
Operasyon yapıldı! Pakistan'da çatışma

Pakistan'ın Kuzey Veziristan bölgesinde, teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada, 4 terörist ölü ele geçirildi, 2 asker hayatını kaybetti.

Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Biriminden (ISPR) yapılan açıklamada, Mir Ali kasabasında güvenlik kuvvetlerinin teröristlere yönelik operasyon düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, çıkan çatışmada 4 teröristin etkisiz hale getirildiği, 2 askerin yaşamını yitirdiği ve 4 askerin yaralandığı aktarıldı.

Teröristlerin hangi örgüte mensup olduklarına dair açıklama yapılmadı.

Pakistan güvenlik kuvvetleri, bölgede TTP'ye operasyonlar yapıyor

Afganistan sınırındaki Lower Dir bölgesinde, 1 Ocak'ta güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirilmişti.

Pakistan güvenlik kuvvetleri, bölgede, Pakistan Talibanı'na (TTP) yönelik operasyonlar düzenliyor.

TTP'ye yönelik askeri operasyonlarda 2014'ten bu yana 5 binden fazla terörist ölü ele geçirildi, hava saldırısı, çatışma ve kara mayını patlaması sonucu 700'ün üzerinde asker hayatını kaybetti.

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