  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Operasyon korkusu bile dağılmalarına yetti! Hainler kıskaca alındı
Aktüel

Operasyon korkusu bile dağılmalarına yetti! Hainler kıskaca alındı

TSK'nın etkin ve başarılı operasyonları terör örgütü PKK'yı artık tamamen dağılma noktasına getirdi. Örgütün TSK'nın operasyonları sonucu imha edilen sözde üst düzey yöneticilerinin yerini, örgüt içindeki korku nedeniyle dolduramadığı öğrenildi. Terör örgütünün, MİT'in yurt içinde ve yurt dışında kurduğu istihbarat ağı ve SİHA'lar nedeniyle kış üslenme yapmakta zorlandığı da tespit edildi.

Yeniakit Publisher
2020-11-20 16:04:00 -
Operasyon korkusu bile dağılmalarına yetti! Hainler kıskaca alındı

Güvenlik uzmanlarından alınan bilgilere göre, MİT, TSK ve emniyet operasyonlarıyla yurt içinde ve yurt dışında ağır kayıplar veren terör örgütü PKK’nın, etkisiz hale getirilen üst düzey teröristlerin yerini dolduramadığı kaydedildi. Örgütte uzun süredir bulunan teröristlerin öldürülme korkusuyla Türkiye’ye gelmek istemediği, bu nedenle örgüte yeni katılan, bölgeyi bilmeyen ve tecrübesiz teröristler sözde 'komutan' olarak görevlendirildiği belirtildi. PKK’lı teröristlerin, yeni ve tecrübesiz sözde komutanların verdiği talimatları dikkate almadığı için, örgütte itaatsizlik ve başıboşluk yaşandığı ifade edildi.

Terör örgütü kış üslenmesi yapmakta zorlanıyor

Terör örgütünün, MİT’in yurt içinde ve dışında kurduğu yerel istihbarat ağı ve 7/24 takipte olan İHA’lar nedeniyle kış üslenme yapmakta zorlandığı da öğrenildi. Teröristlerin TSK’nın aralıksız sürdürdüğü kara ve hava harekatları nedeniyle kırsalda da rahat hareket edemediği, kış üslenmesi adı verilen mağara ve yeraltı barınaklarına yerleşemedikleri belirtildi. Teröristlerin TSK’nın kara operasyonları ya da SİHA’lar tarafından etkisiz hale getirilmekten kurtulurlarsa, açlık, hastalık ve soğuktan ölmekten korkuyor.

Teröristler artık gizlenen elebaşlarına bağlılık duymuyor

Örgüt üyelerinin MİT’in yakın takibi ve TSK operasyonları nedeniyle uzun zamandır gizlenen terörist elebaşlarına da bağlılık ve güven duymadığı kaydedildi. Teslim olan ve yakalanan teröristler ifadelerinde, örgüt içinde bugüne kadar hiç olmadığı kadar başıboşluk ve itaatsizliğin yaşandığını, sözde komutanlardan gelen emirlerin yerine getirilmediği bildirildi.

Öte yandan Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) Sincar başta olmak üzere örgütün bulunduğu bölgelerden çekilmesi için yaptığı baskı nedeniyle peşmerge ile teröristler arasında silahlı çatışmalar yaşanıyor. Suriye’de ise terör örgütü PYD/YPG’nin hem ABD hem de Rusya ile yaptığı anlaşmalarda terör örgütü PKK’yı dışarda bırakması teröristler üzerindeki baskıyı artırıyor. Terör örgütü PKK’nın ABD ve Rusya gibi küresel güçler tarafından da gözden çıkarıldığı görüşü öne çıkıyor. Bu nedenle örgütte ‘tasfiye ediliyoruz” paniği yaşandığı, bu durumun hem örgüte yeni katılanların sayısını büyük oranda düşürdüğü hem de teslim olan terörist sayısını artırdığı belirtildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Melih Gökçek'ten Bülent Arınç'a sert tepki
Siyaset

Melih Gökçek'ten Bülent Arınç'a sert tepki

Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek'ten Bülent Arınç'ın Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'nın tutukluluğu ile ilgili aç..
Bülent Arınç'ın sözlerine MHP'den ilk tepki
Gündem

Bülent Arınç'ın sözlerine MHP'den ilk tepki

Bülent Arınç'ın "Selahattin Demirtaş tahliye edilmeli" sölerine Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Basın Danı..
Fransa Ermenistan’ın yardımına koştu
Dünya

Fransa Ermenistan’ın yardımına koştu

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Dağlık Karabağ bölgesine insani yardım yapılacağını, dini ve kültürel mirasın korunması için önlemleri..
Satılık 2011 model Fıat Grande Punto
Satılık 2011 model Fıat Grande Punto

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay