Operasyon düzenlendi! Apartman dairesinde bakın ne yetiştirmiş
Çanakkale’nin Çan ilçesinde bir apartman dairesine düzenlenen operasyonda, ev içinde uyuşturucu yetiştirildiği belirlendi.
Cumhuriyet Mahallesi’nde apartman dairesinde uyuşturucu yetiştirildiği yönünde ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri, adrese operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda çok sayıda kenevir bitkisi ele geçirilirken, evdeki U.U. gözaltına alındı. Ele geçirilen kenevir bitkileri İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerinin kontrolünde araca yüklenerek imha edilmek üzere götürüldü.
Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki sorgusunun sürdüğü bildirildi.
