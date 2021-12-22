Operasyon çocuklarına Osmanlı tokadı

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın, TL’yi korumak için açıkladığı teşvik paketi ve üretim odaklı büyüme programı, ekonomimize yönelik darbe girişimini püskürttü. Erdoğan’ın üretim odaklı ekonomi hamlesini Türk Lirası teşvik paketiyle desteklemesi, finansal geleceğimizle oynayan tetikçilerin bütün planlarını bozdu. CHP, İYİ Parti, HDP, Saadet Partisi, Deva ve Gelecek Partisi önderliğindeki sözde millet ittifakı bileşenlerinin, dış destekli kur operasyonunu bahane ederek ‘erken seçim çağrıları’ da boşa düşmüş oldu.

Türk Lirası yüzde 35 oranında değer kazanırken, dövizdeki artışın ekonomik gerekçelerle izah edilemeyeceğini de net şekilde gösterdi. Okyanus ötesi operasyonları bahane ederek, ‘Hükümet istifa’ diyen, ‘Hemen seçim, erken seçim’ diye yaygara koparan, ‘Bütün paydaşların harekete geçmesi gerekir’ diyerek vesayet odaklarına talimat veren sözde millet ittifakının paydaşları ise, hükümetin TL’yi koruma hamlesi karşısında mat oldu. Geçtiğimiz ay cari işlemlerin 1 milyar 652 milyon dolar fazla verdiği, ihracatın yüzde 33.44 oranında artarak 21 milyar 468 milyon dolar olarak gerçekleştiği bir ortamda ‘ekonomi kötü yönetiliyor’ sözleriyle üretim odaklı finansal büyüme programını baltalamak isteyenler umduklarını bulamadı. Ekonomistler, TL’ye güvenenin kaybetmeyeceğini iktisat biliminin sınırları içerisinde anlattı.

Piyasalara güven verildi

Ekonomist Yunus Ekşi, “Erdoğan’ın bu hamlesi Türk ekonomisine karşı girişilen operasyonu çökertti. Daha da önemlisi ekonomimize yönelik bir operasyon olduğunu ifşa etti. Piyasalara güven verildi. Türk Lirasına güvenenler hem kendisi kazanacak hem ülkesi kazanacak” dedi. Üretim odaklı ekonomi politikasından vazgeçilmemesi gerektiğini kaydeden Ekşi, “Tabii bu adımın arkasının çok sağlam bir duvara dayanması lazım. Döviz mevduatından çıkıp TL’ye dönüldüğünde bir hedef tutturulmaya çalışılacak. Üretim odaklı ekonomi de direnç gösterilmeli ve bu politikadan vazgeçilmemelidir. Kurda çok güzel bir adım atıldı. Bu adım ilerletilmelidir. Ekonomimize yönelik kesinlikle bir operasyon var. Bunu iktisat biliminin kurallarıyla açıklayamazsınız. Erdoğan’ın atmış olduğu bu adım, bu operasyonu çökertmeye yöneliktir. Bu adım istihdam ve üretimle desteklenmelidir” şeklinde konuştu.

Döviz operasyonu çökertildi

Ekonomist Mustafa Özbay, “Bankalar ve piyasadaki döviz bolluğuna rağmen kurdaki bu artışların hiçbir ekonomik dayanağı yoktu. Nitekim Başkan Erdoğan’ın açıkladığı paket ile bu kur algısı bir anda yerle bir edildi. Döviz kurunun agresif yükselişinin hiçbir ekonomik dayanağı olmadığının en büyük ispatı bir açıklama ile yüzde kırklar civarında düşüş göstermesidir. Erdoğan karşı bir operasyonla saldırıyı çökertti. Önümüzdeki süreçte açıklanan yeni paketle hem devlet hem millet kazanacaktır” ifadelerini kullandı. Erdoğan’ın iktidardan indirmek için benzer operasyonların devam edebileceğini belirten Özbay, “Ancak bu saldırılar ara vermeksizin devam edecektir. En büyük hedefleri sömürü düzenlerine çomak sokan tek lider olan Başkan Erdoğan’ı 2023 seçimlerinde iktidardan düşürmek. Özellikle AK Parti tabanının büyük bir kısmını oluşturan asgari ücretli ve düşük gelirlilerin mağdur edilmesiyle bu hedeflerine daha kolay ulaşabileceklerini düşünen bu odakların oyunu asgari ücrete yapılan yüzde elli zamla bozulmuş oldu. Bu durumu manipüle etmek isteyen güçler bir anda Türk Lirasının değer kaybetmesine yönelik operasyonlara girdiler. Yeni paketlerle bu saldırılar da püskürtülecektir” dedi.