Operasyon başlatıldı! Uludağ'da 3 kişi aranıyor

Bursa'dan Ahmet Çakırer (36), Ali Can (48) ve Ömür Büyüköztürk (49), sabah saatlerinde gezmek için Uludağ'a çıktı. Amatör dağcılardan Ali Can'ın ayağının burkulması sonucu grup, küçük zirve ile büyük zirve arasında mahsur kaldı. Yetkililere ulaşan 3 amatör dağcının durumları hakkında bilgi vermesinin ardından başlatılan arama-kurtarma çalışması gece boyunca aralıksız devam etti. Arama kurtarma çalışmaları hakkında bilgi almak için Uludağ Oteller Bölgesi'ne gelen ve ayağı burkulan Ali Can'ın ağabeyi Fahrettin Can, gazetecilere açıklama yaptı. Kardeşinin her hafta dağa tırmandığını ifade eden Fahrettin Can, "Kendileri amatör dağcı. Sabah erken çıktılar. Saat 15.00 sıralarında 'Yoğun sisten dolayı mahsur kaldık' diye mesaj attılar. O saatten beri küçük zirve denilen bölgedeler işte. Kendileriyle irtibat kurduk. Şu an için sağlık durumları iyi. Fakat üşümeye başlamışlar. Kardan bir mağara yapmışlar. En son bir saat önce irtibat kurduk. Jandarma ekiplerine konum atmışlar. Arkadaşlarını tanımıyorum. Onlar da dağcılıktan arkadaşları. 3'ü de amatör dağcı. Ayağı sakat olan Ali Can benim kardeşim. Ayağını burkmuş. Bu nedenle ilerleyememişler. Sise de yakalanmışlar. Yaptıkları kardan barınak içinde korunuyorlarmış. 1 saat önce telefonla görüştük. Şu an fırtınadan dolayı telefonları çekmiyor" dedi.