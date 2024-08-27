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Teknoloji OpenAI’dan gizemli Strawberry projesi
Teknoloji

OpenAI’dan gizemli Strawberry projesi

Yeniakit Publisher
2024-08-27 23:19:00 -
OpenAI’dan gizemli Strawberry projesi

Yapay zeka firması OpenAI, Strawberry projesiyle geleceğin yapay zekasını inşa ediyor.

Yapay zeka dünyasında büyük ama bşr o kadar da gizemli bir haber dolaşıyor. OpenAI, üzerinde çalıştığı gizemli “Strawberry” (Çilek) adlı bir proje ile dikkatleri üzerine çekti. Bu proje, daha önce “Q*” olarak bilinen bir algoritmanın devamı niteliğinde ve söylentilere göre bu yılın sonbaharında piyasaya sürülmesi planlanıyor. Peki, nedir bu proje?

OpenAI CEO’su Sam Altman, Ağustos ayının başlarında sosyal medya hesabından bir çilek fotoğrafı paylaşarak bu projeye dair ipuçları vermişti. Bu paylaşım, teknoloji dünyasında büyük bir merak uyandırdı ve “Strawberry” projesinin ne olduğu hakkında çeşitli spekülasyonlar yapıldı.

The Information tarafından yapılan bir habere göre, OpenAI, mevcut yapay zeka modellerinden daha ileri düzeyde sorun çözme yeteneklerine sahip yeni bir ürün geliştirmeyi planlıyor. Bu yeni teknoloji, özellikle karmaşık matematiksel ve bilimsel problemleri çözme yeteneğine sahip olacak. Proje, bu yaz ABD ulusal güvenlik yetkililerine de tanıtılmış ve kapalı kapılar ardında büyük ilgi görmüş.

“Strawberry” projesinin amacı, OpenAI şirketinin mevcut modellerinin akıl yürütme kapasitesini artırmak. Bu yeni teknoloji, büyük dil modellerinin (LLM) yalnızca soruları yanıtlamakla kalmayıp, aynı zamanda önceden planlama yapabilmesini ve internet üzerinde derinlemesine araştırmalar yaparak bağımsız ve güvenilir bilgi elde edebilmesini sağlayacak.

Yani, bu model sadece cevaplar üretmekle kalmayacak, aynı zamanda bu cevapları elde etmek için gerekli olan adımları da kendisi planlayabilecek. Bu yeni proje, yapay zekanın mevcut sınırlamalarını aşarak daha karmaşık ve zorlu görevleri yerine getirme kapasitesine sahip olacağını vaat ediyor.
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Özellikle programlama ve teknik sorunlar konusunda eğitim almış bu yeni model, geniş bir yelpazede sorunları çözebilecek. “Strawberry” projesinin OpenAI tarafından tam olarak ne zaman tanıtılacağı ve ne gibi yenilikler getireceği konusunda kesin bilgiler henüz mevcut değil, ancak bu sonbaharda daha fazla bilgi edinmeyi umuyoruz.

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